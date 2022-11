Disfrutar de tu propia compañía te vuelve poderosa y así atraes lo bueno que mereces

Si estás soltera o no muchos amigos cercanos, ver a otras personas en una relación o rodeadas de personas puede hacerte sentir triste y sola. Las redes sociales pueden contribuir a este malestar pues es inevitable pensar que los otros la están pasando mejor que tú. Pero ¿realmente puedes asegurar eso? ¿Quién dice que estar siempre con alguien es garantía de satisfacción y estar sola es una condena a ser miserable?

Los seres humanos somos criaturas sociales por naturaleza y la idea de pasar tiempo a solas podría parecer aterradora sin embargo, es algo realmente poderoso.

Justamente porque vivimos en una sociedad y constantemente estamos rodeados de personas es que es tan difícil mantener la cordura cuando estamos solos. La misma sociedad nos ha hecho creer que cuando eso sucede, algo está mal con nosotros y es todo lo contrario.

Amor propio Pexels

Disfrutar de tu propia compañía no sólo te permite descansar del ajetreado mundo sino también aprender de ti y así entender mejor cuáles son tus prioridades.

Los momentos a solas no son necesariamente malos y pueden ayudarte a sanar

Hemos confundido “estar solas” con “ser miserables” pero cuando disfrutas de tu tiempo contigo misma, sabes que no es así.

La soledad se trata de enfrentarte a tu lado más vulnerable pero también más poderoso. De entender que no necesitas una pareja para estar completa y que así como estar a solas no significa un castigo, estar rodeada de cientos de personas no garantiza felicidad.

amor propio unsplash

Muchas figuras poderosas han hablado de cómo la soledad es necesaria para fortalecer la mente y el espíritu. Bill Gates por ejemplo, se toma dos “Semanas para pensar” en las que se va solo a una cabaña en el bosque. Esto lo hace para escapar del ruido, leer libros, reflexionar sobre su progreso y participar en un pensamiento creativo más profundo.

La soltería es una oportunidad de estar a solas y redescubrir lo que realmente quieres y mereces

Es momento de dejar de pensar que una relación es la clave del éxito y la plenitud. Si tienes la fortuna de haber encontrado a alguien con quien compartir el camino y que te hace sentir segura y feliz, está perfecto pero si no es así, no tienes por qué atormentarte.

Amor propio Pexels

Una pareja no garantiza nada en cambio, si has aprendido a disfrutar de tu propia compañía, entonces entiendes que sólo tú tienes el poder sobre tu propia felicidad.

Saber estar sola te empodera para que te sientas cómoda con quien eres. Cuanto más aprendes a evitar la influencia externa, más cómoda y segura estarás. Esta confianza a su vez se proyectará en futuras decisiones que tomes, incluyendo las personas de las que te rodeas.

El mayor crecimiento que una persona puede tener es cuando pasa mucho tiempo consigo misma.

amor propio unsplash

Para muchas personas, pasar tiempo a solas saca a la luz sus ansiedades. Sin embargo, esto es crucial para entenderlas y aprender a combatirlas. Los estudios han demostrado que las personas que aprenden a encontrar consuelo en la soledad tienden a ser más felices, experimentan niveles más bajos de estrés y tienen menos probabilidades de sufrir depresión. Por supuesto, siempre puedes recurrir a un profesional para que sea una guía en tu camino a dominar lo que te cause malestar.

Al final, estar soltera no significa que estés sola o condenada a ser miserable. Tampoco significa que no mereces amor ni que jamás encontrarás a la persona que te acompañe en el camino de la vida. Simplemente estás yendo a tu propio ritmo, trabajando en algo en que quizá muchos no se han tomado el tiempo.