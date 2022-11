Prohíben la entrada de una mujer a la iglesia luego de revelarse que trabaja como modelo para adultos

Las historias en torno a OnlyFans siempre parecen estar rodeadas de alguna dificultad para los creadores de contenido, quienes parecen vivir constantemente en polémica por la gran cantidad de prejuicios que se generan en torno a su trabajo, especialmente cuando se trata de temas religiosos y de cómo las comunidades perciben el trabajo hecho en la plataforma.

Esto es lo que le ha pasado a Holly Jane, de 39 años, quien vive en el estado de California y se ha enfrentado a lo que ella misma ha llamado una “persecución” por parte de algunos miembros de su comunidad mormona y el mismo líder de dicha comunidad, lo que ha llevado su historia a varios medios locales y a volverse viral.

Mujer mormona es víctima de “persecución” luego de que su comunidad se enterara de que trabaja en OnlyFans

Por suerte para Holly, quien es madre de familia, su vida en las redes sociales ha sido todo un éxito, pues suma más de 100 mil seguidores en Instagram y es actualmente toda una estrella de OnlyFans, obteniendo más de 30 mil dólares al mes a través de la plataforma.

Lamentablemente el jefe de su iglesia mormona parece no estar muy de acuerdo con sus acciones y como ella misma ha afirmado “Me ha dejado decenas de mensajes y me llama tanto que he tenido que cambiar la configuración de mi teléfono”, pero esto no se acaba aquí.

Holly también asegura que el hombre “también vino a mi casa una vez y me dijo que dejara de hacer lo que estaba haciendo de inmediato, le dije que se fuera. Sé que quiere darme un ultimátum. Me están acosando” y parece que sus días en la iglesia están contados.

El increíble éxito de Holly Jane

La mujer afirma no creer que este haciendo nada malo, pues su religión le prohíbe consumir alcohol y tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero no hay prohibiciones en torno a compartir fotos subidas de tono a intercambiar mensajes y precisamente en esto se apoya su punto de vista.

Por suerte Holly puede mantener a toda su familia con bastante soltura, pero se preocupa por su comunidad y llegó a poner en duda la estructura de la iglesia diciendo “Muchos mormones tienen una relación padre-hijo con la iglesia Todos sienten la obligación de hacer lo que se les dice y no lo cuestionan”.