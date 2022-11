Horóscopo semanal de Mhoni Vidente del lunes 21 al viernes 25 de noviembre del 2022

Descubre lo que el destino tiene preparado para ti esta semana del lunes 21 al viernes 25 de noviembre del 2022.

Aries

Para esta semana, la carta del tarot “El mago” nos dice que tendrás unos días de buena fortuna y los deberás aprovechar, ya que tu signo atraviesa por una época de abundancia en la que podrás resolver problemas del pasado y empezar a crear una mejor vida. Esta carta indica la importancia de que tu autoestima esté al máximo nivel y no te dejes influir por las personas tóxicas que te rodean; solo escucha los buenos consejos y sigue tus propias convicciones. En el amor, seguirás con personas muy compatibles como Capricornio, Leo y Libra, así que no lo dudes, déjate querer. Llegará el pago de tu aguinaldo y un dinero extra. Te invitarán a un proyecto nuevo, el cual te dará muchas satisfacciones. El martes será tu día de la suerte, tus números mágicos el 06 y 19, y tu color de la prosperidad el naranja.

Tauro

La carta de “La carroza” en el horóscopo del tarot de esta semana significa que serán días de aventurarse y dar nuevos saltos a la prosperidad. La carta te dice que no tengas miedo y no te rindas, ya que en esta semana llegará tu recompensa, es el momento de superar obstáculos y enfocarse en avanzar; deberás proponerte metas pequeñas que puedas lograr a corto plazo. Recuerda que es mejor avanzar poco a poco, en lugar de plantearte objetivos inalcanzables. Habrá una revisión de tus jefes en estos días. Tendrás un nuevo amor del signo de aire que será muy compatible contigo, ten cuidado con las enfermedades, aprende a vivir más saludable en tu vida y no dejes de practicar el ejercicio. El viernes será tu día mágico, tus números de la suerte serán 03 y 22, y tu color de la prosperidad el rojo.

Géminis

En el horóscopo del tarot obtuviste la carta de “La justicia”, la cual significa que la vida es la suma de todas tus decisiones, así que deberás ser más consciente y maduro ante lo que decidas en cuestión de trabajo y situación personal. No temas a los cambios y si son para bien, tómalos. No te precipites y deja los arrebatos que solo te causan problemas con las personas que más quieres, es el momento de solucionar ataduras del pasado que no te dejan enfrentar un mejor vivir. Será una semana de mucho trabajo y de energías encontradas, trata de no discutir con nadie. Te llegará un dinero extra por una deuda del pasado. Harás unos cambios en tu físico para verte excelente. Decidirás empezar un curso de idiomas en estos días. Tu mejor día será el jueves, tu color el azul, y tus números mágicos 07 y 15.

Cáncer

La carta de “El ermitaño” significa que todo tiene un principio y un final, por lo que debes tomar nuevos rumbos en tu camino y la decisión de dejar a esas personas que no te permiten avanzar hacia la felicidad, es decir, ve más por ti y sé un poco egoísta con el “yo” en primer lugar. Lo más importante es ser fiel a tus convicciones y a tu forma de ser, pues eso te llevará al éxito. Vivirás una semana de buenas noticias en cuestión de proyectos nuevos, te llegará la invitación para salir de viaje e irte a estudiar a otro país. Cuídate de las traiciones amorosas y no permitas que te haga daño tu pareja sentimental. Son tiempos de madurez mental, tu día de la suerte será el lunes y tus números de la suerte 01 y 33. Amarillo y rojo son tus colores de la abundancia, intenta usarlos más en tu vestimenta diaria.

Leo

Esta semana te tocó la carta de “La torre” en el horóscopo del tarot, eso significa que tendrás la oportunidad de acrecentar tu patrimonio, pero debes cuidar a tus seres queridos de los problemas familiares y ser un poco más reservado en lo que quieras alcanzar con tus metas, pues las envidias te rodearán. Además, la carta indica la llegada de un nuevo amor, muy compatible con tu forma de ser, es decir, te volverás a enamorar. Intenta quitarte problemas legales de encima, ya llegará una solución para que estés en paz. Habrá una semana de mucho trabajo y tareas de escuela de última hora, así que trata de administrar tu tiempo y empieza a crecer en lo profesional. Tendrás un golpe de suerte en juegos de azar con los números 09 y 21. Tus colores de la suerte son verde y naranja. Tu mejor día de la semana será el miércoles.

Virgo

En el horóscopo del tarot obtuviste la carta de “La rueda de la fortuna”, la cual dice que entre más rápido aceptes lo que te sucedió en el pasado, más pronto podrás salir de las situaciones negativas, es decir, deja de sentirte indefenso y enfrenta ya los problemas y dales solución. La carta del tarot indica que es momento de tener triunfos y éxitos en lo que haces, sobre todo en cuestión de trabajo y que los fracasos que viviste en el pasado fueron aprendizajes para tener un mejor presente. En que estos días llegará a tu vida un cambio positivo en todo lo que desees hacer. Habrá buenas noticias en cuestión amorosa a lo largo de la semana. Recibirás una invitación de un nuevo y compatible amor. Empezarás a construir un negocio propio para tener más ingresos.Tus números de la suerte son 08 y 37, y tus colores el blanco y el verde.

Libra

En el tarot te salió la carta de “El Loco”, significa que debes abrirte a las nuevas posibilidades de crecimiento que tendrás, por esto deja las indecisiones y enfrenta los nuevos retos. Debes tener cuidado de problemas con tu pareja, ya que esta carta también trae consigo la traición amorosa y la infidelidad, es mejor poner en claro qué desean en su vida amorosa para ser felices. La carta de “El Loco” también te dice que enfrentes la vida sin prejuicios y que te guíes por tu instinto porque eso te ayudará a tener éxito. En esta semana habrá cambios de puestos en tu trabajo, así que prepárate porque a tu signo le conviene este cambio laboral. Llegará dinero extra por comisiones o aguinaldo, trata de ahorrar y no gastes tanto. Tu día de la suerte será el jueves, tus colores el azul y verde. Tus números mágicos el 02 y 23.

Escorpión

Para esta semana tu mejor día será el lunes, tus números mágicos son 04 y 55, y tus colores de la fortuna el rojo y amarillo. En la carta del tarot te salió “El Colgado”, significa que te sientes atrapado en situaciones que no deseas vivir, como estar en un trabajo que no te agrada mucho o tener una relación de pareja que te destruye cada día, por eso esta carta te indica que es momento de hacer cambios drásticos en tu existencia, y aunque te va a doler, toma en cuenta que lo mejor está por venir. Son tiempos de ver por tu salud y bienestar, así que hay que retomar el ejercicio, comer más saludable y sobre todo ver la vida con más entusiasmo. Semana de no meterse en problemas ajenos. Te invitan a un negocio de comida o ropa, acéptalo que te irá de lo mejor. Un amor nuevo llegará para quedarse en tu vida.

Sagitario

“La Templanza” es la carta que te salió en el tarot, te indica que es momento de abandonar costumbres y hábitos negativos y despedirse de todo lo que no te beneficia, es decir, viene un cambio positivo y más porque es la época de tu cumpleaños y eso hace que tus energías positivas estén al cien por ciento. Esta carta también te dice que debes confiar en que estarás bien protegido de cualquier situación de envidias o hechizos que pueden hacer contra ti. Por eso, el arcángel Miguel será tu guía en estos días. Semana de regalos inesperados que te darán mucha alegría. Te invitan a salir de viaje y esto te dará muchas satisfacciones. Un amor nuevo llega para darte paz y armonía en tu vida. Tu día mágico es el lunes, tus números de la suerte son 10 y 12, tus colores de la prosperidad el verde y rojo.

Capricornio

En la carta del Tarot te salió “El Diablo”, así que debes cuidarte de los enemigos ocultos, es decir, de personas que están muy cerca de ti y que realmente sienten envidias o coraje por tu buena suerte. Esta carta te recomienda protegerte de los hechizos de dominación o salación, te recomiendo prender una vela blanca el día 21 y ponerte mucho perfume antes de salir de casa y sobre todo no confiar en los demás. Debes cuidarte de las mentiras, es mejor siempre decir la verdad aunque duela. Un amor de Aries, Leo o Libra seguirá en tu vida porque son muy compatibles. Semana de ponerte al corriente con todo el trabajo atrasado. Trata de cuidar tus pertenencias y tu dinero por eso de las pérdidas. Tus números de la suerte en lotería son 13 y 30, tus colores el naranja y azul. Tu día mágico será el martes.

Acuario

En estos días tendrás buenos presagios en tu futuro, debes aprender a ser constante en todo lo que realices y no dejarte influenciar por personas que solo quieren tu energía positiva. La carta de “La Estrella” también te recomienda cicatrizar heridas del pasado, sobre todo en cuestiones del amor, es mejor aprender de ello y empezar desde cero en una relación sentimental, pero es fundamental dejar los rencores atrás, perdona pero no olvides para que no te vuelva a pasar. Son tiempos de éxito laboral. Trata de cuidar más tu salud con problemas de espalda o cadera, es mejor ir con tu médico. Sana tu economía para que no tengas problemas del pasado. Semana de juntas de trabajo y cierre de proyectos. Tu mejor día será el jueves, tus colores de la prosperidad son verde y azul, y tus números de la lotería el 25 y 40.

Piscis

Para esta semana tu día mágico será el miércoles, tus colores de la abundancia el amarillo y azul y tus números de la lotería el 18 y 25. En la carta del tarot te salió “El Sol”, significa que la oscuridad que reinaba en tu vida quedara atrás, tendrás la oportunidad de brillar en cuestión personal y laboral, no tengas miedo a los cambios radicales que se avecinan en tu vida, lo que viene es de buena fortuna para tu signo. Recuerda que la vida a veces nos da lecciones negativas y eso nos sirve de aprendizaje. Son tiempos de crecimiento espiritual. La carta nos indica que el dinero y los nuevos proyectos reinarán. Te invitan a trabajar en otro país o cuidad, acepta porque te irá muy bien. Semana de recuperar tu salud y sentirte con muchos ánimos de empezar una rutina de ejercicio y buena alimentación.