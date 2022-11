¿Crees que tu pareja es infiel? Estas son 10 señales de que quizás te engañan

Si estás preguntándote si tu pareja es infiel, es probable que sospeches que te están engañando o que algo simplemente no está marchando como debe en tu relación sentimental.

Las señales son distintas en cada idilio, pero hay varios signos comunes que puedes reconocer; aunque si tu instinto te grita que eres víctima de infidelidad, es probable que esté en lo correcto.

Te puede interesar: Deja de creer que si tu pareja te fue infiel fue por tu físico, tú no tienes nada de malo

Las 10 señales de que estás con un infiel y que puedes reconocer

Por supuesto, antes de confrontar a tu pareja con respecto a las actitudes que han despertado las alarmas, es importante recabar otras pruebas que confirmen o no tu corazonada.

A continuación, te presentamos 10 señales de que estás con un infiel a las que debes estar atenta, según expuso el sexólogo clínico y psicoterapeuta Roberto Weiss en Psychology Today.

Una apariencia renovada

Si tu pareja cambia sus hábitos con respecto a su imagen, como empezar a hacer ejercicio repentinamente, es un signo de que intenta ser más atractivo para alguien más.

Quizás ese alguien seas tú, pero también puede ser otro. En especial, si se ve como siempre a tu alrededor, pero se esmera mucho en su apariencia para ir al trabajo o a algunos eventos.

Cambios en el uso de dispositivos

Los infieles usan dispositivos como teléfonos y computadoras más que antes y los resguardan más que a sus vidas. Si antes no tenían contraseña y, de repente, la necesitan, no es un buen indicio.

Otras malas señales son que súbitamente comience a borrar mensajes de texto, limpie el historial de su navegador todos los días, nunca desampare su teléfono y se niegue a que revises su celular.

Incapacidad para contactar

Por lo general, si tu pareja te engaña, es más probable a que conteste tus mensajes que tus llamadas. Claro, que te podrían decir cosas válidas, como que estaban en una reunión.

Sin embargo, si nunca te puedes comunicar con tu compañero sentimental mientras trabaja horas extra o está en un viaje, es posible que se deba a que está teniendo una aventura.

Novedades en las relaciones íntimas

El aumento o baja del sexo es otra señal de infidelidad. Según Weiss, “se produce menos sexo porque tu pareja se centra en otra persona; más sexo ocurre porque están tratando de encubrir eso”.

Otros signos de engaño que puedes reconocer en la actividad sexual es el hecho de que las relaciones íntimas se sientan “menos conectadas” a nivel emocional, explica el psicólogo.

También es alarmante que introduzcan técnicas o actividades nuevas en el sexo. Y es que esto puede ser un indicio de que se están instruyendo en algo diferente fuera de su dinámica.

Actitudes hostiles

Una de las maneras que los infieles racionalizan su mal comportamiento es echándole la culpa a su pareja. A causa de esto, comienzan a comportarse de forma crítica con estas y su romance.

Si últimamente parece que nada de lo que haces le gusta, de repente le molestan cosas que antes no lo hacían o sientes que están alejando, estás ante una fuerte señal de infidelidad.

Si últimamente parece que nada de lo que haces le gusta, estás ante una señal de infidelidad | Pexels

Alteraciones en la rutina

Si tu novio comienza a tener repentinos cambios en su horario, como empezar a trabajar horas extras o irse en un viaje de negocios cuando antes nunca lo hizo, es probable que mientan.

Las repetidas excusas por llegar tarde o faltar a compromisos también pueden ser indicios de engaño. Los infieles aparte se olvidan de cosas como ir por los niños o fechas especiales.

Incomodidad con amistades

Cuando hay infidelidad, casi siempre, la víctima es la última en darse cuenta. Tanto tus amigos como los del mentiroso puede que lo sepan mucho antes que ti pero no se atrevan a contarte.

Debido a esto, puede que notes que estos individuos parecen incómodos con tu presencia, intenten evitarte o hablar de tu romance y sean extremadamente amables para compensar.

Gastos inexplicables

La infidelidad es sumamente costosa; por eso, si ves que hay débitos sorpresivos en las cuentas o tarjetas, tanto tuyas como de tu pareja, es una muy mala señal.

Si cuestionas a tu pareja sobre los gastos extraños y parece que te dan respuestas vagas, quizás no estén siendo honestos sobre en qué han consumido el dinero a tus espaldas.

Falta de intimidad emocional

La intimidad emocional es lo que logra mantener unida a una pareja después del furor del enamoramiento. Esto se construye con el tiempo, cuando aprendemos a confiar y nos abrimos.

Por ello, si tu pareja parece dejar de mostrarse vulnerable y ya no quiere tener esta intimidad o aparenta no querer que tu te abras emocionalmente es una señal de que su enfoque es otro.

Evitan hablar de infidelidad

Si su compañero es infiel, por supuesto, no va a querer hablar al respecto contigo. Así que, si lo confrontas, es altamente probable que intenten evitar el tema desviándose a otro.

Así es que harán todo en sus manos para obligarte a cambiar el enfoque de la conversación o, posiblemente, te culpen de lo que ha estado ocupando tus pensamientos y sentimientos.

Si su compañero es infiel, por supuesto, no va a querer hablar al respecto contigo | Pexels

Hay que destacar que tu enamorado pueden presentar estas 10 señales y no estar engañando, pero no dejan de ser signos de que algo no está marchando bien en la relación y necesitan ayuda.