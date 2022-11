Es viral: Perrito hace desastre en el tendedero de su dueña

Bien sabemos que los perros son una de las mascotas más adorables en todo el mundo, y sabemos también que se comportan como niños pequeños, por lo que cuesta mucho entender cómo hay gente que los maltrata.

Sus travesuras pueden llegar a ser muy serias, pero nunca hay que perder de vista que son seres inocentes, muchas veces sin pautas de comportamiento.

Este parece ser el caso de un lomito que fue grabado en la azotea de una residencia. Una vecina lo vio y con su teléfono celular captó el particular juego que el perro tenía montado.

La ropa en el suelo

La usuaria @yulyt26 publicó un clip de 15 segundos desde el techo de su casa. Ella es vecina del firulais, y pudo ver lo que el peludito estaba haciendo para pasar el tiempo.

Ella lo acompañó con el popular audio de “pintamos toda la casa” para destacar el material que lleva más de 4 millones de reproducciones, citó el portal Informador.

Se observa una azotea llena de ropa tendida. Se nota que esa mañana la dueña se puso al día con todos los pendientes de la casa, pero cometió un error, dejar a su mascota en el techo, como a veces sucede en muchas residencias. Obviamente queda claro que ese no es un lugar para dejar a un perro, ya que estos animales necesitan compañía, atención y espacio.

Lo cierto es que el lomito ya tenía rato “jugando” en el lugar, y su juego consistía en tomar la ropa tendida con el hocico y aventarla al suelo. Había vestidos, remeras y hasta prendas íntimas. De hecho, hay un momento en el video que casi se cae una de esas prendas y el peludo la logra poner a salvo.

“La venganza de Firulais”

Sucedió el Perú, y los comentarios no se hicieron esperar. “Eso les pasa por dejarlos en el techo”; “ja, ja qué pasa, está recogiendo la ropa por encargo de su ama”; “A mí me pasó muchas veces por eso a tomar precauciones, ellos no tienen la culpa espero no lo hayan golpeado al pobre perrito”, opinaron.

“Son traviesos, pero no puedo enojarme con ellos”; “Quisiera saber si le hicieron algo al pobre”; “Estoy segura de que no lo pasean, si lo pasearan estaría más tranquilo y no buscaría hacer eso”; son parte d ellos más de siete mil comentarios dejados en la publicación.

