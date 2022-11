MBFWMX: en Yucatan se unen la moda, la tecnología y su cultura para dar lo mejor de sí

Mérida tiene encantos que solo salen a la luz para quienes visitan esta pintoresca ciudad que se ubica en la tierra del tequila y el mezcal: México. Eso fue lo que buscó resaltar la más reciente edición del Mercedes Benz Fashion Week, cuya sede fue todo un éxito a la hora de exponer lo mejor que se puede encontrar de la cultura, gastronomía y moda yucateca.

La semana de la moda organizada por Mercedes Benz en México ha tenido su sede muy predominante en la ciudad de México, pero con sus ambiciones quisieron trasladarla a este punto y durante tres días, la ciudad no solo se vistió de moda, sino que además toda su oferta salió a relucir, y este espacio fue el cristalino ejemplo de todo el talento que se puede obtener de esta región mexicana.

El Mercedes Benz Fashion Week México ha llevado esta feria de moda por diferentes partes de la república mexicana luego de tenerla exclusivamente en la capital de Ciudad de México, porque han buscado expandir su búsqueda y seguimiento de diseñadores desde hace años. Dicha incursión ha llevado a que la marca del Mercedes Benz Fashion Week expanda su presencia en otros territorios de Latinoamérica para seguir impulsando y dando a conocer los talentos cimentados y emergentes en cada escena local.

En esta ocasión, la ciudad iluminó varios de sus puntos clave para ser transformados en espacios de pasarela: la Casa Faller, el Museo Casa Pinar y la Hacienda Minsé. La ocasión fue el festín para aprovechar el auge y dar a conocer nombres como el de la marca Zurce, o la establecida diseñadora Vero Diaz. Así mismo, y en aras de aprovechar el auge que vendrá con la nueva producción de Disney, la esperada secuela de Avatar: The Way of Water, se abrió un espacio de tributo a esta película y donde a través de un concurso, marcas como ‘Bumble & Bumble’ pudieron dar su óptica a lo que representa la estética etérea que la cinta transmite.

“Filum”: la colección cuyos reflejos acapararon las miradas en el marco del Mercedes Benz Fashion Week

Uno de los grandes momentos de la noche fue una de las pasarelas del evento, la cual fue presentada por la emergente marca mexicana ‘Zurce’. Alí, su creador Daniel le explicó a PUBLIMETRO la manera en que sus técnicas artesanales son el factor motor de su marca, y la manera en que el innegable cambio que trajo consigo el COVID 19 fue uno de los motivos por los que decidió iniciar este proyecto que ahora ha visto su mejor momento en el marco de la feria:

“La colección se llama ‘filum’, palabra en latín que hace referencia a la manera en que los hilos son entretejidos, y es bastante lindo porque tiene relación con el nombre de la marca, Zurce. Zurce significa a Zurcir. Esta es la cuarta colección y la más grande que hemos presentado en el momento. El núcleo de la marca es el tejido a mano y con esta colección se buscó ir un poco más allá para ceñirlo a las tendencias en moda que estamos viendo actualmente como los brillos y el glamour que toda la temporada de fin de año trae consigo”, afirmó el creador de la marca.

Como contexto de su historia a la historia de la marca, Daniel narró qué su emprendimiento se dio en conjunto y trabajo con su madre:

“En el 2020 me fui a vivir a la ciudad de Puebla con mis papás cuando la pandemia azotó, todo ese tiempo lo pasé en el campo, y ese proyecto nació en la sala de la casa con mi mamá, así que esto partió y sigue siendo junto a ella. Mi mamá es maestra tejedora y tiene dominada esta técnica. Para matar el aburrimiento hicimos algunas piezas, que fueron ganando relevancia por Instagram. He trabajado 10 años en el sector de la moda y con mi experiencia optamos por darle a la marca algo más elevado y que apelar a las nuevas generaciones, por eso optamos por meterle más diseños, así fuimos creciendo”, comentó el creador de Zurce.

Su colección estuvo patrocinada por la empresa de tecnología VIVO, uno de los grandes nombres en este campo en el momento, y ‘Filum’ además estuvo basado en los colores de su nuevo dispositivo: el celular VIVO V25 Pro, y una de sus características usadas para la creación de su nuevo proyecto fue el cambio a dúo que este modelo de teléfono posee que cambia de color, que en su panel posterior muestra diferentes colores a diferentes ángulos cuando se expone a la luz ultravioleta. La edición Azul Surf de V25 Pro cambia de azul cielo claro a azul océano profundo. Este cambio se aprecia con tipos de luz ultravioleta y hasta los mismos rayos del sol.

Por este motivo, cuando VIVO y la marca Zurce se juntaron, su resultado fue una colección llena de color, rescatando toda la onda de los años 70 en tendencia, con mucho brillo y cutouts en diversas piezas como pantalones y vestidos. Indiscutiblemente el punto fuerte de esta colección se ve en los bolsos que justamente simulan el cambio de color que los dispositivos reflejan. Agregando el hecho de que se observa un contraste único entre una marca cuya técnica se basa en el tejido a mano y lo artesanal, de la mano del polo opuesto, es decir, la tecnología.

“Toda la colaboración hacia muchísimo sentido, Zurce x VIVO se inspira en toda la nueva línea de teléfonos que están lanzando, ya que apelan mucho a la generación Z. Todo eso se incluyó en el concepto de la colección. Este es mi público, la generación Z que vive de este tipo de consumo digital.”. afirmó Daniel.

A la par, otro de los diseñadores que presentó su trabajo fue Abel López. Su trabajo inspirado en la paleta de colores y texturas que observó en unas vacaciones a Italia, y según sus palabras, fue la belleza de su naturaliza lo que lo llevó a quererla plasmar en las telas. Sus colores están permeados en diferentes piezas como vestidos y blusas de mangas resaltantes. El highlight de su colección fue el calzado: zapatos con una textura única en tonalidades rojas. En entrevista con PUBLIMETRO, narró la inspiración de su colección presentado en el marco de esta feria de moda:

“El punto de referencia para esta colección fue lo mágico de Portofino, en Italia. Lo arquitectónico, su colorimetría, como se hace un bañista, su romanticismo. Es enriquecedor desde la aportación humana hacia la situación natural; como se conjuga una playa divina con sus edificios monumentales. Ahí fue cuando mi cerebro empezó a reconocer toda esta información y por esa razón se llama ‘Portofino’”.

La moda no es lo único que deslumbró en la ciudad de Mérida, su cultura habló por sí misma

Una ciudad tranquila, pero con enorme movida cultural son algunas de las cosas que pueden decirse para describir a Mérida, y es que más allá de su clima y el calor de hogar mexicano de sus habitantes, su gastronomía es un hit al que todos deberían apuntarle en una futura visita.

De hecho, uno de los lugares que puede ser considerada una joya escondida es el Museo de la Gastronomía Yucateca o el MUGY, ubicado en todo el corazón de la ciudad, y donde sus sabores demuestran sazón y tradición de siglos, porque si hay alguien que sabe perfectamente como preparar los platillos ligados a las recetas fieles de sus ancestros son los propios yucatecos. En este restaurante, platos milenarios pero actualizados a la cocina de autor con toques modernos hacen que sea un imperdible punto de referencia.

¿El plato más destacado? Sus tacos de cochinita pibil. Carne de cerdo jugosa y marinada por horas bajo tierra, sí, literalmente dentro de hornos dispuestos en hoyos qué a diario son cavados y excavados para poner a marinar la proteína durante doce horas todas las madrugadas. Al ser la especialidad de la región, sus mejores restaurantes suelen servir variaciones de este clásico, cada una con su toque diferenciador pero que demuestran porque son la región por excelencia para este alimento.

Y así como su gastronomía y arquitectura cautivan por lo bien conservadas que se encuentran sus calle y fachadas, también se puede decir lo mismo de la Hacienda Minsé. Este lugar que ahora funciona como un hotel es una hacienda con miles de metros cuadrados de historia, pues perteneció a una familia muy adinerada del siglo XVI y ahora funciona como hotel, pero que conserva toda la escenografía digna de un buen e imponente drama telenovelesco. Su fachada colonial además sirvió como el epicentro del tercer y último día de este evento de moda que puso a Mérida como un importante referente en materia de diseño, cultura e innovación.