Es viral: Le regala un “maratón de compras” a su novia por perder apuesta en el partido Argentina - México

El Mundial de Qatar 2022 ha estado lleno de sorpresas y de momentos no tan felices. Justamente en el choque entre Argentina y México triunfó la albiceleste 2 por 0 y eso entristeció la fanaticada del Tri.

Sin embargo, en casa podemos tener de todo en cuanto a preferencias y hubo una pareja que le apostaba a un equipo distinto. Ella, de origen argentino, iba al conjunto de Messi, mientras que él estaba seguro de que México podía hacer más.

Ellos hicieron una apuesta. El popular Tiktoker @JohnnyAbraham acudió con su novia en un centro comercial tras el partido. La chica se encontraba muy feliz por el resultado.

Apuesta muy atractiva

El mexicano resolvió premiar a su amada con un regalo bastante atractivo. Le entregó una tarjeta de crédito para que comprara todo lo que quisiera en 5 minutos.

Así lo prometió y así lo dijo ante la cámara. El rostro de la mujer era de plenitud. Ella portaba la remera de la selección argentina y estaba acompañada por una amiga.

Pero la apuesta tenía sus reglas, según explica Johnny. “Hay dos condiciones: No puedes exceder el límite de esta tarjeta. Si lo excedes, se devuelve todo y no puedes agarrar cosas que no sean de tu talla porque no lo puedes devolver. Te tiene que quedar, sino lo cancelamos”, destacó.

De inmediato la chica tomó la tarjeta y salió corriendo a los aparadores para elegir lo que se iba a llevar como premio. Lo primero que eligió fueron unas botas plateadas y muy rápidamente tomó una bolsa a juego.

Después, empezó a recorrer la tienda mientras que Abraham iba contando cómo marchaba el cronómetro. “Te quedan tres minutos”, le decía para que se apresurara.

La amiga que la acompañaba también podía elegir algo, pero la chica no conseguía nada que le gustara.

Las parejas están haciendo apuestas mundialistas (Captura)

“Agradécele a Messi”

Fueron pasando los segundos y la novia de Johnny seguía acumulando abrigos, pantalones y accesorios con la ayuda de su amiga.

Cuando ya faltaba un minuto, la joven se fue hasta la fila para pagar. Cuando pasaron la tarjeta Johnny exclama “¡Agradécele a Messi!”. El video supera los 4,5 millones de reproducciones, reseñó Infobae.

Otras usuarias escribieron: “A mí me dan 5 minutos y dejo vacío ese local”; “Qué desesperación, qué lentas, yo hubiera llevado el cuádruple de cosas en ese tiempo”; escribieron en el post titulado: ¿Lo logrará? Mi novia me ganó en el fútbol.

