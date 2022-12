Quieres que él cambie y más señales de que amas a tu pareja, pero no eres feliz

Amar a tu pareja no es sinónimo de ser feliz a su lado. Esta es una cruel realidad que la aprendemos con el paso del tiempo y la llegada de la rutina a la relación.

Esto sucede sobre todo, cuando el aburrimiento y la costumbre empiezan a hacer mella en la misma, por lo que nos parece más divertido estar con otra persona, un pasatiempo o cualquier distracción fuera de compartir tiempo con el otro, ya que no hay tanta chispa y hasta los temas de conversación son los mismos.

No obstante, en este punto todavía hay salvación. No significa que inmediatamente deberíamos finalizar todo, pero sí prestar atención y tomar cartas en el asunto activamente, puesto que una relación es para disfrutarla y no para ser infelices en ella.

Señales que indican que ya no eres feliz en tu relación

Quieres que él cambie

Antes te parecía perfecto, con todo y sus fallas, pero ahora no lo soportas. Le has perdido la paciencia y él no cambia. La única forma de salir de esto es comenzando a comunicarse efectivamente para hacer algo diferente para romper con la monotonía, vivir nuevas experiencias y que ambos trabajen en lo que le molesta del otro.

Ya no hay momentos íntimos

La conexión que antes tenían ya no es ni la sombra de sus muestras de amor. No hay tantos besos, abrazos y ni hablar de la frecuencia de las relaciones sexuales. La pasión es fundamental para mantener viva la chispa, puesto que el sexo es lo que diferencia a una relación, de ser mejores amigos.

Sigues atada a él por otras cosas

Has pensado terminar con él, pero piensas en la familia, en los hijos, el alquier de la casa, el qué dirán o cualquier otro motivo que no son tus sentimientos y el deseo genuino de seguir a su lado.

Prefieres mantener la distancia

Las parejas están para compartir tiempo juntos, acoplarse, ser el aliado del otro, resolver problemas juntos... Pero si en vez de buscarlo, te alejas de él y prefieres estar con amigos y familiares antes que él, es una clara señal de que están en problemas.