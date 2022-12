Un nuevo estudio contradice a quienes dicen que la marihuana estimula la creatividad

Por décadas se ha relacionado fuertemente a la creatividad con el consumo de marihuana y posiblemente el mito nació en 1860, cuando Charles Baudelaire, escribiera “Los paraísos artificiales”. En dicho libro, el poeta francés expresó sus experiencias de vida desde que comenzó a consumir hachís y el cómo cambió su vida, en especial cuando necesitaba recurrir a la creatividad para escribir.

Personalidades históricas del siglo XX como Paul McCartney, Steve Jobs y Bob Dylan expresaron por décadas la pasión que sienten o sintieron por el cannabis y cómo ésta planta influenció enormemente según ellos en su vida personal y profesional. Sin embargo, un nuevo estudio asegura que todo se trata de un mito y que para nada la marihuana estimula al cerebro para desarrollar creatividad.

Alista séptima edición del Expoweed en México. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

La ciencia derrota al mito

El encargado de demostrar que la marihuana no influye en la creatividad fue un estudio publicado en el Journal of Applied Psychology, exactamente al no encontrar ninguna prueba concreta de que el cannabis aumente la capacidad cerebral para innovar sobre un proyecto.

Por su parte y posiblemente sea la causa del mito o confusión, sí se encontró que el consumo de marihuana provocaba variadas sensaciones de relajación y jovialidad, que a su vez, hacía que los consumidores percibieran sus propias ideas y las de los demás como más creativas.

“Pensamos que podría haber más matices en el tema y que la literatura de investigación debería ampliarse en consecuencia. Un primer paso natural fue examinar el cannabis y la creatividad, dada la creencia común de que están relacionados”, explican los investigadores.

Se reclutaron 400 consumidores ocasionales del estado de Washington, Estados Unidos para una prueba de creatividad de 15 minutos después de fumar esta droga o 12 horas después. En el mayor de los casos se determinó las probabilidades de sentirse “felices” y “alegres”, además, también calificaron sus propias ideas como más creativas, efecto que se asoció en realidad con un mejor estado de ánimo.