Armoniza tu hogar con elementos y colores que potencian tu vida: decoración Feng Shui para el 2023

Un año más que se va, y la energía del tigre que estuvo presente en el 2022, según el calendario chino hizo de este año uno de los más rápidos, retadores, pero a su vez, uno de los que más experiencia nos dejó.

Vísperas de navidad y año nuevo podemos decir que son de las fechas más esperadas del año, y el usar la decoración en estas festividades para potenciar un poco nuestros objetivos en el 2023 es muy importante.

Durante este cambio de año, empezamos a sentirnos más conectados con nuestras intenciones y buscamos que estas también fluyan en nuestro entorno, por ello hoy quiero compartirte 5 actividades clave con las que puedes fluir para atraer más oportunidades en el 2023.

Te recomendamos: Estas son las cinco plantas que debes tener en casa para purificar el aire

Elige los colores correctos para dar energía a tu espacio

Si has tenido acercamiento al Feng Shui ya debes conocer que anualmente, mensualmente e incluso diariamente hay zonas más favorecidas que otras, donde la acción de luces, música viene a ser más favorable, así mismo los tonos a ser utilizados influyen mucho; basada en que vendrá un invierno fuerte y crudo en el 2023, debemos procurar usar colores más cálidos como los tonos rojos, rosados, magentas, amarillos, naranjas, dorados, para poder dar un balance de energía personal y universal, sugiero en lo posible evitar el exceso de tonos como los blancos, grises e incluso mucho azul o celeste, si los vas a usar considera que no falté algún toque de los colores favorables para esta temporada para dar un hermoso balance no solo visual sino y sobre todo energético a tu hogar.

Decoración del Feng Shui para este 2023

Purifica tu ambiente con aromas

Recuerda que parte imperiosa de tu decoración son los aromas, y el aire que respiras genera estados de ánimo, por ello intenta liberar aromas cálidos, donde la canela y la lavanda sean protagonistas, así lograrás dar un toque relajado a tu espacio con miras al 2023.

Te comparto una combinación de aceites esenciales (o infusiones) que puede hacer en casa para tener un ambiente agradable, y aún más importante, limpien cualquier tipo de energía negativa de tu espacio.

5 gotas de aceite esencia de naranja

5 gotas de aceite esencia de canela

5 gotas de aceite esencial de eucalipto

3 gotas de aceite esencia de pino

5 gotas de aeite esencial de lavanda

Todo esto puedes mezclarlo en un difusor de agua y dejar que esta mágica combinación impregne tu hogar. En caso de no tener aceites esenciales, prueba al hervir todos los ingredientes en un litro de agua y deja que tu casa se llene de este aroma magnífico.

Armoniza tu hogar con elementos y colores que potencian tu vida: decoración Feng Shui para el 2023

Usa velas para recibir el 2023

Si algo que usamos con mucha frecuencia previo a recibir el año nuevo son la velas, y estas representan en Feng Shui el elemento fuego, este elemento transformador ayuda también a purificar el ambiente, en este mes de diciembre te sugiero usar velas en la zona Sureste, Este y Noreste, aquí potenciarás energía muy favorable para maximizar resultados favorables en relación a oportunidades laborales, de desarrollo y económicos. Las formas triangulares en este sector también fortalecerán su energía.

Otros sectores donde puedes usar velas en formar circular son el Suroeste o Noroeste, para bajar así un poco la interacción negativa presente en estos sectores durante diciembre 2022, mismos que pueden producir conflictos o disputas en caso de ser un sector activo, por ejemplo, si tienes una cocina aquí, ventanas hacia la calle o tu puerta de entrada incluso.

Armoniza tu hogar con elementos y colores que potencian tu vida: decoración Feng Shui para el 2023

Sobres rojos

Esta tradición muy popular en China ha ido adquiriendo mayor notoriedad en occidente en los últimos años, y este es un símbolo de atracción de prosperidad que no pasa de moda, y puedes utilizarlo si buscar dar regalos más simbólicos y poco convencionales, hasta el día de hoy no conozco nadie a quien no le guste recibir un lindo regalo en estos sobres. La idea al usarlos es que la persona de mayor jerarquía o edad en casa, sea quien distribuya “la prosperidad” para el resto de familia, de modo que pueda crear así una cadena de abundancia para el nuevo año.

El sobre lo puedes guardar en tu escritorio o un velador, incluso puedes escribir tus intenciones para el nuevo año y guardarlos aquí o simplemente colgarlos en el árbol de navidad.

Armoniza tu hogar con elementos y colores que potencian tu vida: decoración Feng Shui para el 2023

Vestimenta

Para recibir el nuevo año siempre usamos muchas cábalas y dentro de ellas deberíamos empezar a incluir el uso adecuado del color con el que recibiremos la nueva energía. Es muy común que se use el blanco como símbolo de pureza, pero en este 2023, te recomiendo el uso de tonos más divertidos y combinaciones más coloridas desde el rojo, amarillo, lila, naranja, marrón, y al menos si no lo usas en vestimenta, procura tener accesorios en estos tonos, recuerda que el color también genera una energía, y para cerrar el 2023 gregorianamente hagámoslo con mucha conexión en tonos que nos permitan fluir más y mejor con el resto.

Armoniza tu hogar con elementos y colores que potencian tu vida: decoración Feng Shui para el 2023

Espero que estas recomendaciones las puedas aplicar, como ves son fáciles de hacerlo, solo te invito a conectarte así con la energía universal que nos acompaña siempre, y espero que todos tus propósitos 2023 sean alcanzables en la medida que te comprometas con ellos.