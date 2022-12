¿Qué tan caro es comprar LEGO en América Latina? Te lo mostramos con un mapa

LEGO dejó de ser un producto dirigido única y exclusivamente a los niños desde hace muchos años. La compañía ha realizado un sorprendente trabajo de marketing para atrapar a público de cualquier edad en cualquier parte del mundo.

Sin embargo, esa es una de las características que hace que su costo se eleve en algunos casos relacionados a piezas especiales. Sets coleccionables de Los Simpson, Star Wars, Marvel, DC Comics y cualquier cantidad de referencias al cine, la televisión y el entretenimiento en general hacen que LEGO incremente su popularidad.

Adquirir una de estas piezas lleva un esfuerzo económico que, en muchos países de América Latina, representa un duro golpe al bolsillo. A los coleccionistas ya los conocemos, están dispuestos a pagar lo que sea por algún talismán inédito o de edición limitada.

Pero eso no significa que no sea un sacrificio para los ahorros o los gastos mensuales. De hecho, esa es precisamente parte de la gracia de coleccionar, los esfuerzos económicos o exploración que conlleva buscar una pieza inédita para tener en nuestra repisa.

A pesar de que cualquier coleccionista está dispuesto a sacrificar un montón de cosas por su afición, adquirir un set de LEGO se ha puesto un poco más complejo dependiendo del país en el que quieras comprar.

Es por esto que, basados en un estudio estadístico realizado por la gente de The Toy Zone, detallamos qué tan caro es comprar un set de LEGO en América Latina y España. Los precios varían dependiendo del país en el que residas.

Mapa LEGO. Cortesía de The Toy Zone.

El precio de los sets de LEGO en ‘Latam’

En el estudio que realizan los expertos en juguetes no se encuentran todos los países de América Latina. En algunos no hubo acceso a la información de datos económicos y en otros simplemente no llegan los productos de LEGO.

Es así como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, México, Panamá, El Salvador y Guatemala figuran en el análisis. Al que además añadimos a Estados Unidos, Canadá y a España por la elevada comunidad latina en estos países.

Pusimos a Argentina de primera debido a que este país es donde más se gasta en promedio para comprar un buen set de LEGO.

Adquirir, por ejemplo, el juego del Millennium Falcon (lo buscamos en Mercado Libre), puede llegar a costar 481 mil pesos, que al cambio del dólar no oficial son cerca de USD $1.500.

Pero en la publicación especifican que a ese precio base se le suman los impuestos. Los mismos están sujetos a costos de aduana y la volatilidad cambiaria de este país. Entonces, detallan que el precio final es de 2.800 dólares.

El estudio de The Toy Zone dice que en promedio en Argentina se gastan 2.270 dólares por un set de LEGO. “Cinco veces mayor que en Paraguay ($ 429)”, detallaron.

Chile está por encima de Paraguay con un precio promedio por set de 621 dólares. Nos sigue Colombia y Brasil con costos de 635 y 652 dólares respectivamente.

Mapa LEGO Sudamérica. Cortesía de The Toy Zone.

Norte del continente y España

Canadá es el sitio más económico para comprar LEGO, con un costo promedio de 294 dólares. Sigue Estados Unidos con precios que rodean los 350 dólares y llama la atención México, donde a pesar de haber una fábrica de la empresa (en Juárez) la cifra promedio para adquirir un set es de 447 dólares.

Mapa LEGO América del Norte. Cortesía de The Toy Zone.

El ranking lo completan Panamá ($479) Guatemala ($446), El Salvador ($437). En el caso de España, llegar a tener un LEGO es relativamente económico, ya que en promedio cuestan 342 dólares.