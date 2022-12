Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 19 al domingo 25 de diciembre de 2022

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

El Dos de Bastos

Esta semana estará llena de muchas sorpresas que llenaran tu corazón de regocijo. La palabra progreso estará presente en todo momento, porque has luchado mucho para salir adelante, porque todas las metas que te has propuestos las alcanzas, porque eres determinante y firme en tus decisiones. La carta es hermosa y te dice que junto a tu pareja lograrán éxitos y buena fortuna, que se concentrarán en echar adelante la familia y que los tiempos de adversidad serán cosas del pasado.

Tauro

El Cinco de Oros

Es tiempo de amor, de paciencia y de tolerancia y por eso la carta te advierte que, pese a que estás en una temporada muy difícil en los negocios, si le pones más esfuerzo y acepta la ayuda de otras personas van a arrancar y vas a lograr lo que te habías propuesto desde el principio. Tienes que dar pasos firmes. También te recomienda tomar una decisión con respecto a la persona que está a tu lado porque sientes decepción y no quieres seguir en un círculo vicioso. Es mejor terminar en buenos términos y seguir adelante.

Géminis

Los Enamorados

Estás en el mejor momento para asociarte, para mover los negocios y que todo salga con éxito. La energía que irradias te ayudará a conseguir que el ambiente laboral mejore considerablemente y que todos obtengan beneficios equitativos. Tu llevas la batuta de este proyecto. Aprovecha esta buena energía. La carta de los enamorados es una de las más hermosas del tarot, te habla de triunfo en el amor, de consolidación de pareja y de estabilidad y equilibrio emocional. Esa persona está allí para complementarte, así que adelante que estás tomando la mejor decisión.

Cáncer

El Mago

No es suficiente con tener dinero, estatus o fama, debes tener esa conexión con las intenciones que tienes de alcanzar tus metas, con el amor que le pongas a lo que te propones en el futuro. Esta semana tienes que dar el extra de energía positiva para que culmines el año con un alza en tus negocios. La carta también te advierte que es hora de ponerte seria en asuntos del amor, que es hora de hablar de consolidación y convivencia con tu pareja. Si resuelven las diferencias, lo que viene de aquí en adelante será maravilloso.

Leo

La Sota de Bastos

Ha sido un año que aprovechaste al máximo para crecer en lo profesional. Esa capacidad de entrega la actitud positiva te hará lograr el ascenso por el que has luchado todo este tiempo. Sigue con paciencia, que los que viene para el próximo año es mucho éxito y crecimiento financiero. La carta te dice que debes aprovechar este momento para disfrutar de la vida social porque en cualquier momento conocerás a esa persona que cambiará tu vida. Ponte bella, aprovecha esta semana de compartir y de fiesta y saca ese carisma que tienes a relucir.

Virgo

El Seis de Oros

Esos meses difíciles en los que te encontraste muchas piedras en el camino se terminaron, puedes sentirte tranquila porque las oportunidades están allí, solo debes tomar decisiones firmes. Esta semana inicias una nueva etapa cargada de mucho trabajo, pero que con el tiempo tendrás los frutos en tus manos. La carta te habla de dejar ese sentimiento de soledad a un lado. Trabaja el merecimiento porque tú eres un ser de luz que tiene derecho a rehacer su vida. Vas a conocer a alguien que te hará latir el corazón y serás correspondida. Solo ten un poco de paciencia

Libra

El Ocho de Bastos

Tomaste un camino diferente con temor a que las cosas no salieran bien, pero resulta que sí están encaminadas y con buenas perspectivas económicas. Esta semana será de muchos retos profesionales que cambiaran tu vida el próximo año. Un viaje está por darse y te traerá muy buenas relaciones. La carta te dice que viene una bendición a tu vida que tanto pediste al universo. Pues se te concede ese anhelo que cambiara tu vida. Así que prepárate porque la vida te va a cambiar del cielo a la tierra y te vas a sentir feliz y realizada.

Escorpio

El Seis de Bastos

Tienes que trabajar mucho para lograr tu bienestar y el de la familia. Vienes de tiempos muy difíciles, pero poco a poco irá mejorando el panorama. Para que eso suceda cambia de actitud, deja lo negativo a un lado y empieza a mirar la vida con otra perspectiva. Vas a tener todo el apoyo que necesitas para esa decisión que quieres tomar. Tu pareja está allí hombro con hombro para ayudarte en lo moral y lo económico, deja el orgullo que eso no te lleva a nada.

Sagitario

La Sacerdotisa

No puedes perder esta oportunidad que se te presenta de frente. O te atreves a lanzarte por ese camino y pruebas como te va o te quedas estancada en el mismo lugar. Es una decisión que está muy clara ante tus ojos, pero el miedo no te deja tomarla. Es una semana para pedir al universo y para que tu energía sea positiva. Verás que si cambias de actitud las cosas se van a mover a tu favor. La carta te dice que te atrevas a buscar esa persona que tanto te gusta. No pasa nada si eres tú la que das el primer paso. Por el contrario, esa persona que es tan tímida se va a sentir halagada y feliz de estar a tu lado.

Capricornio

El Tres de Copas

Una semana llena de celebraciones, de buenos augurios profesionales, de ascenso. Un nuevo cargo que traerá beneficios para ti, pero sobre todo para ayudar a tu familia y también consolidarte como pareja. La economía va a fluir y vas poder resolver todo aquello que te tenía preocupada. La carta te dice que este triunfo lo administres muy bien y que no permitas que el ego rompa con tu bondad y generosidad. Esa persona que está a tu lado espera que tomes la decisión correcta y que te dejes apoyar porque está a tu lado para lo bueno y para lo malo.

Acuario

El Rey de Bastos

Te sientes insegura donde estás, pero será por poco tiempo. Está semana llega una oportunidad en medio de un caos que te tenía muy ansiosa y preocupada porque sentías que te quedarías sin nada en las manos. La vida da muchas vueltas y en esta ocasión será para tu bienestar. Así que fuerza de voluntad que el universo tiene cosas buenas para ti. La carta te advierte que no desprecies a esa persona que se quiere acercar a ti, será una sorpresa que nunca esperaste. Deja el pasado a un lado y date esa oportunidad.

Piscis

El Cuatro de Oros

Tienes que creer en ti y arriesgarte a dar el paso para consolidar ese emprendimiento que tanto sudor y lágrimas te ha costado. Esta semana, tus decisiones serán cruciales para culminar con ese proyecto y empezar a recoger los frutos del esfuerzo. No permitas que el desánimo de no lograr avances determine tu fuerza de voluntad para seguir luchando. Tienes el apoyo de la familia y la pareja para sacar adelante lo que venga. Aprovecha estos días para disfrutarlo junto a los tuyos y para pedir con humildad que las cosas se encaminen para consolidar tu relación.