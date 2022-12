James Cameron culpó a Arnold Schwarzenegger por el fracaso de la última “Terminator”

“Avatar: The Way of Water” llega a las salas de cine de todo el mundo y con ella todos los reflectores se ponen en su director James Cameron, quien recientemente ha hablado a fondo sobre el fracaso de la última cinta de “Terminator”, donde fue productor y culpó a Arnold Schwarzenegger de lo mal que le fue a la cinta en cartelera.

Cameron es ampliamente conocido por ser uno de los directores más exitosos de Hollywood, desde encargarse de la icónica secuela de “Alien” hasta haber sido la mente detrás de “Terminator” y su universo, el cual abandonó por un tiempo para finalmente volver a producir en la última entrega “Terminator: Dark Fate”, la cual acabó siendo un rotundo fracaso.

Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton serían el origen del fracaso de la última “Terminator” según James Cameron

Fue durante una entrevista con el medio especializado Deadline, que Cameron comentó lo que él pensaba que era el origen de los problemas de dicha cinta, la cual fue destruida por la crítica y no muy querida por sus fans, particularmente por lo que menciona Cameron, la edad de sus estrellas.

Según indicó el cineasta canadiense “Se convirtió en la película de Terminator para tus abuelos” citante las edades, 72 y 63 años para Schwarzenegger y Hamilton respectivamente, lo que limitó la producción y generó roces entre Cameron y Tim Miller, quien dirigió “Terminator: Dark Fate” luego de encargarse de “Deadpool”.

“Creo que el problema, y voy a asumir esto, es que me negué a hacerla sin Arnold. Tim [Miller] no quería a Arnold, pero dije: ‘Mira, no quiero eso. Arnold y yo hemos sido amigos durante 40 años’ y podía escucharlo diciéndome: ‘Jim, no puedo creer que estés haciendo una película de Terminator sin mí” concluyó Cameron.

Los conflictos entre Tim Miller y James Cameron

El director de “Avatar” también contó como Miller sí estaba de acuerdo con Hamilton, pero no quería a Arnold y eso acabó por pasar factura a lo largo de la producción, pero por suerte acabó resolviéndose a pesar de que la cinta apenas pudo cubrir el costo del rodaje.

Con respecto a la relación entre ambos Cameron recalcó “Tim y yo tuvimos nuestras batallas y ambos hablamos sobre eso, pero lo loco es que todavía somos amigos. Lo cual es raro. Me caía bien antes de hacer la película, no mucho durante la película, y me cae bien ahora”.