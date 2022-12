“¿Y ahora quién me paga?”, Pregunta tras pintar la casa equivocada

Indiscutiblemente, TikTok es una de las redes sociales favoritas al momento de ver videos sobre curiosidades o insólitas.

En este momento, una de las publicaciones más vistas es la de un trabajador que pintó la casa equivocada, generando la diatriba con el que le contrató, ya que este se negó a pagarle. La situación generó todo un debate en la red social china. Hay quienes alegan que la culpa fue del pintor, otros que fue del que lo contrató por no explicar bien la dirección. Otros, sencillamente creen que se trata de una broma.

“¿Y ahora quién me paga?” es la pregunta que hizo el hombre al sujeto que le reclamó por no haber pintado su casa, sino la del vecino.

El caso es viral en TikTok con 2,5 millones de reproducciones. El tiktoker @antofat se graba a sí mismo, preguntando al pintor: “Amigo qué está haciendo?”, a lo que el trabajador responde “pintando, qué más”

El tiktoker le aclara “amigo, pero esta no era la casa”. El pintor le expresó que le dijeron que era en la esquina, pero @antofat le replicó “al frente de la esquina te estoy diciendo, mi casa es esta”.

El hombre preguntó a quién le dio autorización para que pintara esa vivienda. El trabajador señaló a un sujeto que estaba cerca, quien ante la pregunta de quién era, dijo que “el que alquila los andamios”.

“¿Y ahora quién me paga?”, reclamó el pintor. “Yo no sé, ese no es mi problema, que te pague él”.

Reacciones

La publicación generó más de 123 mil likes y poco más de medio millón de comentarios.

Muchos de la comunidad tiktoker, preguntaron si el caso era real o si se trataba de una actuación.

“Pintamos toda la casaaaa, que es esooooo jajajaja”, “quiero ver la reacción del dueño de la casa de la esquina (la que pintaba)”, “me suena que el dueño de casa les hizo una trampa”, “al frente de la esquina, cómo confundirse con esa referencia”, “el vecino feliz porque están pintando su casa gratis”, fueron algunos de los comentarios.

Varios usuarios expresaron que la culpa fue del que contrató para el trabajo, ya que no especificó bien la dirección.