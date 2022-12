WhatsApp control total: de qué trata esta función especial de la aplicación

Parece que la comunidad de WhatsApp no descansa en ningún momento y así como los fans piden más a la plataforma, el equipo de desarrollo detrás de la app se ha encargado de darle mucha atención en los últimos meses y prácticamente rehacerla, entre estos cambios se encuentra la función de “Control Total”, pero ¿de qué se trata esto?

Uno de los mayores detonantes de los cambios que ha vivido WhatsApp recientemente es la seguridad de sus usuarios y la experiencia de quienes usan la app, por lo que, al igual que muchas otras nuevas funciones, está también busca crear un ambiente mucho más seguro para las millones de personas que tienen a WhatsApp como una herramienta de todos los días.

Te contamos todo sobre la función de “Control Total” de WhatsApp

Esta función fue presentada inicialmente hace unos tres años en la versión beta de Android y iOS, con esta se esperaba dar a los usuarios una sencilla función de bloqueo de pantalla para salvaguardar sus chats e información en casos donde su seguridad se viese puesta en peligro a través de un medio físico.

Si bien muchas de las medidas que toma Meta giran en torno a la seguridad digital, siempre se debe de tomar en cuenta que el medio físico puede significar un peligro para la información de millones de usuarios, pero lamentablemente esta función nunca llegó a la versión de escritorio, hasta ahora.

Según WABetainfor, un portal especializado en la app, la función sirve “para proteger la aplicación de accesos no autorizados cuando no utilizan sus dispositivos. Y se trataría de un sistema opcional donde la clave para entrar a la red no se guardará en la app, sino en el dispositivo mismo.

WhatsApp no para de experimentar con sus funciones

Tan solo hace falta abrir WhatsApp todos los días para darse cuenta de la enorme cantidad de cambios que se han aplicado semana a semana, los cuales son claramente visibles en la interfase de la app, pero también en su funcionamiento y este proceso parece apenas comenzar.

Meta comunicó al inicio de 2022 que pensaba invertir mucho tiempo en WhatsApp para hacer de la plataforma algo más que un grupo de chats con tus seres queridos, dando mayor prioridad al uso de la app por parte de negocios y organizaciones, así como permitir usar una cuenta en varios dispositivos, cambios que verán la luz lo antes posible.