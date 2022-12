Los motivos que pueden llevar a una persona a ser infiel

La infidelidad es uno de los mayores problemas en una relación. Para quienes creen en la monogamia, una mentira sobre la existencia de un tercero, puede ser devastador, lo que puede repercutir en la ruptura con su pareja, y quizá en una terapia que lo ayude a seguir.

Desde tiempos antiguos, la infidelidad ha sido uno de los principales motivos a tratar en las parejas. Los mayores chismes en el mundo del espectáculo son por este asunto, y ejemplo de ello son Shakira y Piqué, quienes han estado en el tapete por las infidelidades de él.

Para quienes han acordado una relación abierta, no hay problemas en que alguno de los dos se relacione con un tercero. No lo consideran infidelidad porque el acuerdo es que pueden tener relaciones con otras personas.

La infidelidad se produce cuando hay una mentira sobre la existencia de un tercero en una relación basada en la monogamia (sólo dos personas).

¿Por qué alguien puede llegar a ser infiel?

Ya estamos claros en lo que es una infidelidad, pero ¿Qué puede llevar a alguien a ser infiel?

Los psicólogos concuerdan en que son muchas las razones por las que una persona puede llegar a engañar a su pareja. Los motivos son similares, tanto en hombres como en mujeres.

En el artículo “¿Qué puede llevar a una persona que está en pareja a ser infiel?”, publicado en el portal Psicología y Mente, la psicóloga Blanca Ruiz, dice que una de las principales causas tiene que ver con rasgos de personalidad antisociales, es decir, no son empáticos, no les importan los demás, sino que ven a los otros como medios para alcanzar sus objetivos y obtener placer.

La psicóloga Beatriz González expresó en Somos Psicólogos que otro motivo es que nunca se ha tenido la intención de ser fiel. Les gusta tener varias parejas al mismo tiempo, y como saben que a la persona con quien esté no le gusta la idea, sencillamente no se lo dice. Está en su naturaleza.

Con lo descrito por ambas psicólogas, hay una causa que se refiere a los rasgos de personalidad, pero hay otras razones, que van más allá de eso, y que pueden ser circunstanciales.

En Somos Psicólogos, González presenta otras causas de infidelidad, tales como:

-Insatisfacción de la pareja: Hay una insatisfacción, ya sea sentimental, sexual, de atención u otro tipo. Por ello, recurren a otra personas que los llene en el sentido en el que no se sienten atendidos por su pareja.

-Pensar que no hay amor: Hay parejas que pasan por esta fase. Al no sentir deseo sexual o bajar la frecuencia, creen que no hay amor y piensan que todo ha terminado.

-Alternativa: Sabe que quiere terminar con la pareja actual, pero no la deja hasta tener una alternativa segura.

-Inseguridad personal: No se siente menos que el otro. Piensa que es menos atractivo o atractiva, menos inteligente, menos deseado. Por eso, cuando ve a alguien que podría estar en su nivel, es infiel con esta otra persona.

-Monotonía: Sí, monotonía, como la canción de Shakira. Pueden querer y tener una visión positiva de su pareja, pero sienten que ya todo es igual en la relación, y por eso buscan a otro para variar.

-Venganza: Cuando alguien considera que ha sufrido un trato injusto, no es de extrañar que recurra a la infidelidad para vengarse.

-Inestabilidad emocional: Hay quienes no son estables en su personalidad y estados de ánimo, esto los hace vulnerables a también ser inestables con sus parejas, no pueden permanecer con una sola persona.

La psicóloga Blanca Ruiz agrega otros motivos como la falta de comunicación y las crisis, ya sean familiares (déficit de finanza, adaptarse a la crianza de los niños, ida de los hijos) o individuales (pérdida del empleo, de un ser querido, no sentirse preparado para ser madre o padre, migración).