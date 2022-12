Mexicano viaja a Colombia para ver al “amor de su vida” y le roban más de 6 mil dólares y su celular

Puede suceder en cualquier lugar del mundo, lo único en común es que las citas surgidas por internet son una lotería, cualquiera puede ser víctima de engaños cuando se establecen relaciones a distancia.

A muchas personas les ha ido bien y hasta se han casado al conocer a alguien mediante las aplicaciones de parejas o simplemente por conversaciones en Facebook, pero lo que le pasó al mexicano Eduardo Villarreal es el ejemplo de que no todo es color de rosa en las redes sociales.

Es por ello que su historia se ha hecho viral, ya que él mismo como víctima desea que a nadie le ocurra la pésima experiencia que tuvo al enamorarse de una mujer, hasta el punto de viajar para conocerla personalmente, pero como resultado, fue robado.

Los hechos

Según precisa una nota de Infobae, Villarreal sostuvo varias conversaciones con una mujer que parecía seria y decente. Ella le contó a su enamorado ser oriunda de Santa Marta, en Colombia, y que también quería conocerlo. Para la pareja todo iba bien y para estas fechas, Villarreal alistó un viaje desde Estados Unidos (donde reside) hasta esa ciudad con el fin de formalizar la relación que ya sostenían por internet.

Al llegar a Santa Marta procedente de Los Ángeles lo esperaba “el amor de su vida” quien estaba acompañada por otra mujer. La situación no le pareció sospechosa, pero como resultado de ese primer encuentro, el hombre ahora denuncia que ambas le robaron $30 millones de pesos colombianos (equivalentes a más de 6 mil dólares) y un celular de alta gama antes de escapar.

“Yo vine a Santa Marta a buscar una chica, quería tener una relación seria, pero me han robado. Yo la conocí a través de las redes, llevábamos meses hablando y proyectamos este viaje para conocernos e iniciar nuestro romance, pero me engañó”, declaró a los medios locales.

Sin dinero y decepcionado

La víctima agregó que había llegado muy ilusionado por conocer una de las ciudades turísticas del país, disfrutar de sus museos y playas, además de compartir momentos con la mujer que lo enamoró. Pero tras el robo el hombre lo ve todo gris. Se quedó sin dinero, decepcionado e impotente.

“Esta situación me tiene decepcionado, no sé a dónde acudir, ni a quién ir. Este problema no me ha permitido disfrutar, ni conocer bien la ciudad que a simple vista se ve que es de mucha pobreza. De hecho, conozco varias ciudades de Colombia y desde hace rato quería conocer a Santa Marta, pero estoy decepcionado”, admitió.

El hombre no descarta que la mujer haya utilizado un nombre falso y una identidad diferente en su perfil social para no ser atrapada por las autoridades. Como reflexión, el hombre declaró a El Tiempo: “En ocasiones nos refugiamos en ese espacio (Internet) y encontramos a individuos que pueden robarnos o hacernos daño”.

Contenido relacionado

Terapia de drama: Descubre cómo favorece a la autoestima

Los motivos que pueden llevar a una persona a ser infiel