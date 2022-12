Define la forma de tus cejas y te decimos secretos de tu personalidad

Las cejas son el marco de la mirada y se han convertido en foco de atención porque su forma puede descifrar algunos aspectos de la personalidad que parecen ocultos.

En este test viral se muestran cuatro tipos de cejas. Las gruesas, las muy finas, las que están marcadamente arqueadas y las que se ven bastante planas. En la actualidad muchas mujeres se están maquillando las cejas para realzar la mirada y hasta los hombres hacen pequeñas depilaciones para “limpiar” el rosto de vellos indeseables.

Lo importante es estar muy atentos a que cualquier cambio en esta parte del rostro sea para mejor, porque no es secreto que algunos “retoques” en las cejas puede resultar en un verdadero desastre, ya sea porque se ven recargadas, con formas exageradas y lo peor, realizadas en tonos muy artificiales o torcidas.

El test de personalidad según la forma de las cejas

El sitio Depor reseña que este reto consiste en una imagen con cuatro tipos de cejas. Los dibujos son bastante simples y es fácil poder definir cuál imagen es la más parecida a las nuestras.

Una vez que se observen las cejas y ya tengamos la propia podemos pasar a la siguiente parte, donde se revelan las interpretaciones. En este caso, se trata de textos con fines meramente de entretenimiento.

Significado

Opción 1

Cejas gruesas: Te vas más por lo natural y sueles dar importancia a la lógica y a las ideas de avanzada. No le dejas nada a las emociones, ya que muchas veces los peores errores se comenten por la impulsividad. Prefieres la sinceridad al dar tu punto de vista e intentas no usar eufemismos para adornar situaciones que de verdad no te gustan.

Opción 2

Cejas muy finas: En este marco se esconden personas muy tímidas y delicadas en el trato. Se pueden convencer fácilmente y son volubles cuando se trata de puntos de vista o de tomar decisiones. Normalmente estas personas son muy originales y creativas, solo que no permiten que muchos entren en su mundo.

Opción 3

Cejas arqueadas: Son líderes natos, con marcado magnetismo. Se muestran hiperactivos e impacientes hasta el punto de llegar a ser dramáticos. Les encantan los elogios, aunque respondan a ellos con sencillez y persiguen el reconocimiento con mucho trabajo y esfuerzo.

Opción 4

Cejas rectas: Te define la tranquilidad, la ingeniosidad y la racionalidad. No pierdes la compostura con nada y es difícil que algo te altere. Sueles caer mal porque no pueden definir de qué lado estás y tu franqueza a veces no es del agrado de la gente. Eres bastante bueno dando consejos, pero no todos llegan a descubrirlo, por eso tu radio de acción es limitado. Eres de pocos amigos.

