“Infórmense bien antes de emitir noticias”: Paola Troncoso no aguantó los cahuines y publicó fuerte descargo

Paola Troncoso se tomó sus redes sociales para realizar un fuerte descargo en contra de una información que involucra un nuevo contrato en una casa televisiva.

A través de una publicación de Instagram, la actriz apuntó a los rumores sobre su supuesta llegada a la segunda temporada de “Aqui se baila” de Canal 13.

“No entiendo por qué @periodismochileno.cl hace una publicación en donde se habla de que Mega está desolado porque, según esta página, estoy en conversaciones con Canal 13 para unirme a un programa”, se desahogó de entrada tras el titular de la nota.

“Por favor, infórmense bien antes de emitir noticias que no son verdaderas. Eso solo desinforma. Yo no he hablado con nadie de ese canal, y, si fuera así, yo misma se los contaría a quienes me siguen y respetan mi trabajo. Si quieren publicar algo, lo mejor es comunicarse con la persona en cuestión”, aseguró.

Con respecto a su futuro en la televisión, Paola aclaró que “aún no estoy en ningún proyecto y, de ser así, ¡lo contaría feliz!”.

Asimismo, afirmó que son pocas las posibilidades de que se pueda sumar a un programa de baile debido a la fibromialgia que padece.

“Ya todos saben mis dolencias físicas. Por supuesto que estoy abierta a nuevos proyectos que me hagan feliz. La vida continúa, y nunca olvidemos hacer lo que hace vibrar nuestra alma, eso es lo que más importa para ser plenos y felices”, concluyó.