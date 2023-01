Doctora es viral por revelar las partes del cuerpo que la gente no se lava bien

La doctora Jen Caudle, de Filadelfia, Estados Unidos, está viral por un video en el que revela sin tapujos las cinco partes del cuerpo que la gente no se limpia bien.

“¡No los estás lavando lo suficiente!”, es el mensaje escrito de la grabación, donde expone cuáles son las partes a las que mucha gente resta importancia al momento de su aseo personal.

Por medio de su cuenta @drjencaudle en TikTok, la especialista indicó que una de las partes que las personas no se asean bien son las orejas, y muy especialmente en la parte superior y en el lóbulo. “Es asqueroso”, dice.

Otra parte son las uñas. La profesional de la salud explicó que en las uñas se almacena mucha suciedad y que por eso, hay que dedicar tiempo para limpiarlas.

Las piernas es otra zona a la que, según ella, muchos no prestan atención cuando están bajo la ducha. Destacó que la gente por lo general, solo deja que el jabón se escurra por las piernas, pero más que eso, lo que hay que hacer es lavarlas, frotarlas y restregarlas con el jabón.

Entre los dedos de los pies. Muchos lo obvian. Al no hacerlo, se crea la condición perfecta para infecciones.

Pero la parte que puntea entre todas las zonas del cuerpo como la que menos se limpian es el ombligo. “Es asqueroso”, dijo la doctora.

Reacciones

El video de la doctora Jen Caudle tiene más de un millón de vistas en TikTok y más de tres mil comentarios.

Los usuarios tiktoker agregaron otras zonas del cuerpo como la nuca, otros agradecieron a la médica por sus consejos, y muchos más bromearon por las sorprendentes revelaciones de Caudle.

“Y la nuca!! la gente descuida mucho esa zona!!! jajaja”, No me gusta que me toquen el ombligo jajaja me da náuseas y mareo”, “¿Qué está pasando con la gente que no se lava?”, “el hecho de que esto tenga que ser contado a los adultos es asombroso”, fueron parte de los comentarios.

Otras personas preguntaron por cuál serían los mejores jabones, unos más expresaron que es una vergüenza que se tenga que decir sobre estos malos hábitos.