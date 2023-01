¿Creatividad o mal gusto?: los ‘Golden Globes’ fueron escenario de controvertidos looks

El día de hoy se llevará a cabo la 80ª edición de los Golden Globes, premios que honran lo mejor del cine y la televisión, con una imponente lista de nominados como la serie ‘Euphoria’ de HBO, ‘Elvis’, ‘Avatar: el camino del agua’, ‘Pinocho’ entre otras producciones que fueron muy queridas en 2022.

Los presentadores ya fueron anunciados y entre los nombres que figuraron en la lista estarán Jenna Ortega y Salma Hayek.

Recordemos que esta premiación ha sido una plataforma que sirve como promoción para las producciones y además dar visibilidad a su trabajo para llegar con más fuerza a los Premios de la Academia que se llevarán a cabo el 12 de marzo, unos días previos a la primavera.

Después de haber padecido un año complicado en la historia de la premiación, los Golden Globes volverán a televisarse luego de las polémicas desatadas, en las que se discutieron temas fuertes como discriminación, casos de corrupción y falta de profesionalismo, además de agregar a 100 miembros en su jurado, lo que volvería complicadas las predicciones acerca de quien podría resultar ganador.

Mientras los Golden Globes intentan remediar esta polémica, se cuenta que estarán atentos a la comodidad de los artistas que desfilen por su alfombra, preguntándoles como se sienten y si les resultan satisfactorios, aunque artistas como Brendan Fraser habría declarado que no asistiría porque “su madre no crio a un hipócrita”.

Habría que ver como se desenvuelve esta noche y si la premiación logra retomar su lugar como una de las más importantes, previo a los Óscars.

Los looks más controvertidos de la historia de los Golden Globes

Lady Gaga

Lady Gaga cautivó a todos cuando llegó a la gala enfundada en un vestido azul firmado por Valentino con cola de 3 metros, inspirado en Judy Garland y una gargantilla de Tiffany and Co., lo que sorprendió a todos fue su elección de color, pues no es muy usual que los famosos apuesten por un azul cielo en este tipo de eventos.

El vestido fue perdido y encontrado en una habitación de hotel por Sara Corea, que después buscó subastar, algo que hizo molestar a Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino.

Cynthia Erivo

En 2021, la actriz originaria de Londres, lució un Valentino en color verde neón y unas plataformas plateadas que desataron opiniones divididas y guantes en tono beige.

Salma Hayek

Salma Hayek, siempre logra sorprender a todos, con sus looks, pero hubo uno en 2020 que no terminó de encantar a todos y fue motivo de críticas. Se trató de un conjunto Gucci que desató polémica por su pronunciado escote, ya que lo consideraban como algo inapropiado para una gala como esta.

Emma Corrin

La actriz que diera vida a una joven Lady Di en The Crown, sabe como sorprender en las alfombras rojas y los Golden Globes no serían la excepción, garras de gato y vestidos nude, un vestido que parecía pecera y este look Miu Miu con un gran cuello y mangas abullonadas, fue la opción de Emma Corrin para recibir su premio de esta ceremonia.

Gwyneth Paltrow

La actriz decidió que nunca son demasiadas transparencias y optó por un look en tono marrón firmado por Fendi, del que se asomaban su ropa interior del mismo tono, un atuendo que no podía perderse de vista y se robó todas las miradas en 2020.