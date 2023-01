Niño revela que su papá es infiel a su mamá en video viral

Un juego que parecía inocente terminó en tremendo bombazo en redes sociales. Se trata de un clip de los Tiktokers conocidos como Los ADN @losadnmx que iban pidiendo a varios niños que soltaran un chisme.

Como sabemos, la cuenta de tres hermanos llamados Abraham, Jonas y Sebas consiste en compartir las respuestas y ocurrencias de la gente común que se topan en la calle. Casi siempre ponen retos a las personas a cambio de dinero, como por ejemplo dejarse aventar a una fuente, o mostrar algún talento oculto.

En una de las entrevistas a niños se les pidió que contaran un chisme. Tan rápidos como sinceros, los niños entendieron muy bien la pregunta y uno de ellos fue hasta el fondo con un chisme-bomba de su casa.

¿Qué dijo?

Según reseñó el sitio Sopitas.com, uno de los entrevistadores puso el móvil a un pequeño que reveló que su padre le era infiel a su madre. “Mi mamá no sabe que mi papá le es infiel”, soltó el niño ante el asombro del entrevistador que le dice ¿Y cómo te diste cuenta?, a lo que el pequeño agrega: “Porque los vi que se estaban besando, era mi madrina”.

El clip fue editado para colocarle efectos cómicos como la imagen del Chavo o el tema “Un velero llamado Libertad” de José Luis Perales, muy acorde cuando hablan de escapes, despidos o separaciones.

Ha sido tan impactante el material que acumula más de 20.8 millones de reproducciones, más de 1.7 millones de “Me gusta” y 11 mil 400 comentarios, todos coincidiendo con lo grave de la revelación.

“El papá en estos momentos ya no ha de saber ni dónde meterse”; “Ese no es un chisme, es un bombazo”; “Quiero la parte 2 con la reacción de la mamá”; “Los niños y los borrachos no mienten”; “Se lo toman a risa, pero está fuerte eso”, fueron parte de las opiniones dejadas en la publicación.

