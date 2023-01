Compró la casa donde su mamá fue empleada doméstica por más de 43 años

Ejemplo de amor y superación. Nichol Naranjo compró la casa donde su mamá trabajó por más de 43 años como empleada doméstica. No hay orgullo, ni tampoco ganas de demostrar algo por egocentrismo. Según ella, la adquisición del inmueble fue más un acto de afecto y cariño por su mamá y por Pam, la mujer que la contrató como ama de llaves y que fue como su familia hasta sus últimos días.

“Siempre me encantó la casa de Pam cuando era niña. Era mi favorita de todas las casas que mi madre limpiaba. Cuando Pam falleció estábamos devastados, pero Dominic y yo sabíamos que era nuestra misión rescatar/comprar su casa, y llevar su legado a través de ella de alguna manera”, dice Nichol en su cuenta de Instagram.

La diseñadora de interiores, contó que Pam, más que la empleadora y la amiga de su mamá, se convirtió en su familia.

“Tomé algunos de mis primeros gateos y pasos en esta casa, mientras mi madre la aspiró y la limpió, porque Pam fue lo suficientemente amable como para dejar que mi madre trajera a sus hijos a remolque cada viernes por la mañana”, relató.

Desde que tiene uso de razón

Compartió que la casa le gustó desde que tiene uso de razón, y de niña, cuando acompañaba a su mamá a trabajar, siempre imaginaba y jugaba con que vivía allí.

“Y aunque extrañamos a Pam todos los días, estamos muy agradecidos de haber podido comprar su casa (la casa de mis sueños de la infancia) y damos gracias cada día”, expuso.

Nichol expresó que le “encanta” que la casa sea de ellos, “mientras todavía honramos a Pam y su legado”.

Destacó que está agradecida a su madre por todo el trabajo duro que hizo para llevar el pan a la mesa, también lo está por los hombres y mujeres que la emplearon para que pudiera hacerlo.

“Los sueños, realmente se hacen realidad”, resaltó la mujer en su cuenta de Instagram, donde manifestó estar conmocionada porque su historia fuera compartida por medios de comunicación.

En sus redes, Nichol muestra imágenes de ella y su mamá en la casa, incluso publicó cómo un equipo de The New Times fue a su casa para difundir su historia. En las tomas, no dejaron de mostrar fotos de Pam y de honrar su memoria.