Jenna Ortega asoma la posibilidad de que Lady Gaga aparezca en segunda temporada de Merlina

Merlina fue todo un éxito en Netflix y así fue confirmado recientemente, cuando se anunció que la serie contará con su segunda temporada. Esta no es la única buena noticia que estarían recibiendo los fans del famoso personaje de los Locos Adams, pues, la protagonista, Jenna Ortega, habría sugerido que Lady Gaga estaría uniéndose al elenco para la venidera segunda entrega.

En una reciente entrevista con Variety, la actriz de 20 años dejó asomar la posibilidad de que la mega estrella del pop podría aparecer en la serie más adelante, basándose en algo muy interesante que ha ocurrido con la actriz en las últimas semanas.

La popularidad del baile de Merlina en la serie llegó bastante lejos. El video del popular baile se reprodujo en Internet millones de veces, una escena que utilizó “Goo Goo Mucks” de The Cramps, pero a la que se le ha hecho incontables remixes con otras canciones incluyendo “Bloody Mary” de Lady Gaga. La cantante incluso formó parte del trending al compartir un video en sus redes en el cual también recrea la famosa danza del personaje.

Ahora Jenna habló al respecto de esto, contando una curiosa anécdota: “Es realmente extraño. ¿Sabes lo que es gracioso? Hace mucho tiempo trabajé con un peluquero que trabajaba con Gaga y acababa de verla en concierto unos años antes. [La peluquera consiguió a] Gaga [para hacer] un video diciendo que escuchó que yo soy fan. Gaga me hizo un dulce video. Dudo que ella lo recuerde. Pero verla hacer eso ahora... es uno de esos momentos en los que te das cuenta de que la vida cambia muy rápido. Si Lady Gaga fuera a ser parte de esto, tendrían que ser dos monstruos que se entiendan.”

Gaga se hizo todo un icono en el género del pop al ser conocida por sus conceptos excéntricos y originales. Pero su paso a través del mundo del cine y la televisión también ha sido bastante exitoso, demostrando el talento innato de la artista, quien estará encarnando a la famosa Harley Quinn, pareja del Joker, en la secuela de la cinta protagonizada por Joaquin Phoenix.

Merlina, por su parte, goza de ser uno de los éxitos más recientes de Netflix, como El juego del calamar, The Crown y Stranger Things. Aunque hubo una mínima alarma por unos días, pues Netflix no terminaba de confirmar si habría o no segunda temporada, los showrunners ya anunciaron que tienen ideas para al menos cuatro temporadas, así que se espera que haya Merlina para rato.