Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 13 al 15 de enero del 2023

Nuestra vidente favorita, Mhoni Vidente, te dice qué es lo que habrá para ti en los temas del amor, la salud y la fortuna con sus mejores predicciones para este fin de semana del 13 al 15 de enero del 2023.

Aries

Este viernes 13 de enero será muy positivo por la influencia del Sol, aunque debes tener cautela en todo lo que realices y no platicar tus planes. Recuerda que a tu signo lo domina el éxito y liderazgo, eso te convierte en alguien vulnerable ante los demás, por eso te recomiendo prender una vela roja y usar mucho perfume a fin de cortar todo lo negativo. Vendrá un dinero extra en estos días, te buscará un amor del signo Capricornio o Tauro; si realmente sientes algo de sentimiento, regresa con tu pareja, lo más importante es ser feliz y todos merecemos una segunda oportunidad. El domingo será tu día de suerte con los números 06, 55 y 70, trata de usar ropa de color fuerte para la llegada de la abundancia a tu vida. Cuídate de los fraudes, trata de controlar tus pagos con tarjeta de crédito y no caigas preso de los vicios o el alcohol.

Tauro

El astro rey atrae energía pesada hacia ti, este fin de semana evita vender o comprar cosas, es decir, deja estos días en calma para que cedan las energías negativas que te puedan rodear. Este viernes te recomiendo prender una vela blanca y aplicarte mucho perfume en la nuca para protegerte de cualquier problema. Ten cuidado con problemas de nervios y estrés, trata de seguir con el ejercicio al aire libre, eso te ayudará a estar más tranquilo. Tus números de la suerte serán 09, 18 y 66. Los Tauro que están en pareja decidirán autosanar a lo largo del fin de semana y los solteros pasarán días de muchos amores nuevos y compatibles. Tu signo Tauro vive intensamente la vida, pero tu carácter se basa en la lógica y tu gran sentido de la realidad. No te involucres en problemas que no te corresponden, sigue con tus asuntos personales.

Géminis

Problemas de nervios y cuestiones de salud serán causados por la influencia del Sol en Géminis este viernes, por eso deberás estar atento a las molestias de tu cuerpo para no enfermarte. Este fin de semana no te operes ni saques ninguna muela del juicio. Prende una vela de color rojo y usa algo de plata como protección. Somos lo que comemos, así que trata de llevar una dieta saludable. A los Géminis que están en pareja se les recomienda paciencia y confianza en su vida. Tendrás un golpe de suerte con los números 02, 17 y 88. Géminis tiene el coraje y firmeza de siempre llegar a las metas que se propone en la vida, aunque su forma de platicar todo lo que tiene en planes lo hace caer en problemas; es necesaria mayor discreción para las cosas más importantes o los proyectos, la gente suele envolver con su energía negativa.

Cáncer

El Sol será benéfico para tu signo este viernes 13, recuerda que a ti te domina ese número mágico y marcará en tu vida el inicio de una nueva etapa de prosperidad, por eso te recomiendo prender una vela roja y usar algo de oro para atraer más la suerte. Si estás en el momento de cambiarte de trabajo o de casa, hazlo, te irá excelente. Ya no busques el amor, deja que este te encuentre a ti porque serán días de mucha convivencia con personas nuevas y compatibles, así que trata de vestirte de rojo y usar mucho perfume para decirle sí al amor. Los Cáncer que están en pareja tendrán días de mucha convivencia y planearán un viaje corto para disfrutar. Tu golpe de suerte vendrá con los números 07, 16 y 25. El carácter de Cáncer es ser inteligente con dotes creativos, así como muy comunicativo y humanista.

Leo

El signo Leo se verá afectado por el Sol este viernes 13 en cuanto a problemas de carácter, es decir, estará muy impulsivo y con ganas de pelear, por eso te recomiendo prender una vela blanca y usar ropa de color claro para cortar esa corriente de energía negativa. También trata de no cambiarte de trabajo ni de casa, espera a que pasen los efectos. En cuestión amorosa, serán días de intensidad y pasión, te volverás a enamorar de tu pareja. Para los Leo que están solteros, serán días de amores apasionados y fugaces. Tendrás un golpe de suerte con los números 13, 29 y 40. Cuídate de los accidentes, sé más precavido en las calles. En el trabajo, un compañero te tiene mala fe o envidia, cuida tu desempeño y no caigas en provocaciones de los demás para evitar problemas indeseables. Dedícate a lo tuyo y no hagas caso de chismes.

Virgo

El viernes 13 afectará mucho a tu signo porque las energías estarán muy revueltas, así que deberás tener cuidado con problemas de salud, por eso te recomiendo prender una vela de color rojo y usar agua bendita en la nuca hasta que esta energía negativa pase. Deberás mantenerte con toda la buena actitud en lo que realices y no caer en situaciones de angustia. Resolverás a tu favor un problema legal que te dará mucha felicidad. No esperes lo que no llegará, salte a buscar el éxito, es decir, que si no te gusta tu trabajo actual, trata de encontrar uno mejor o poner un negocio para que eso te ayude a obtener más ingresos. Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 19 y 37. El signo Virgo es uno de los más compasivos y tiernos del Zodiaco, su amor a la vida los hace ser grandes líderes.

Libra

El efecto del viernes 13 en tu signo te alterará mucho, recordarás problemas del pasado y te surgirán rencores. Recuerda que tu signo es de aire, trata de mantenerte en calma y no hacerte ninguna operación hasta que pase este fin de semana. Te recomiendo ponerte un listón rojo en la muñeca izquierda y prender una vela blanca para cortar lo negativo. Te busca un familiar para que le ayudes con trámites de su pensión o Seguro Social. En cuestión amorosa, serán días para cerrar círculos con amores del pasado. Libra batalla mucho para cortar energías de amores del pasado, eso no los hace avanzar, por eso debes ser fuerte y dejar atrás lo que no es para ti. Sigues con la dieta y ejercicio que hace que te veas de lo mejor. Tendrás un golpe de suerte con los números 27, 44 y 50 y tus colores son amarillo y azul.

Escorpión

Este viernes será de muy buena suerte para ti porque renovarás tu pensamiento para ser más positivo y avanzar en tu vida laboral. Te recomiendo que prendas una vela azul este día y te pongas ropa nueva o estrenes zapatos, eso te ayudará a que la abundancia esté más tiempo contigo. Cuídate de problemas de infección de garganta o pulmones, trata de ir con tu médico. Viene un golpe de suerte con los números 01, 33 y 50, y tus colores de la fortuna son naranja y negro. Los Escorpión que están solteros seguirán un tiempo sin pareja, pero eso sí: saldrán mucho a divertirse. Los que están casados tendrán la noticias de un embarazo. Recuerda que Escorpión está lleno de vitalidad, es dinámico, con tendencia a la acción y al deporte, y su mejor pasatiempo es salir de viaje y conocer a personas de otros países.

Sagitario

Para este fin de semana tus números de la suerte serán 08, 13 y 89 y tus colores de la abundancia el blanco y dorado. Este viernes te verás afectado económicamente por gastos imprevistos o pérdidas de dinero, te recomiendo no sacar ningún crédito en estos días y trata de solo gastar lo necesario hasta que pase esta jornada. Prende una vela morada o amarilla y ponte mucho perfume antes de salir de casa para cortar estas energías negativas. Decides cambiarte de casa o irte a vivir a otra ciudad. En el amor, seguirás en busca de la pareja ideal y los Sagitario que tienen pareja estarán muy estables y sin problemas de celos. Tu personalidad marca que eres sencillo, emotivo y enfrentas la vida sin preocupaciones al qué dirán, eres un ser natural y muy artístico que sabe colorear su vida de imaginación y aventuras.

Capricornio

Como eres la cabra del Zodiaco, constantemente estás a la defensiva ante los demás, pero te aconsejo no ser tan desconfiado de las personas. Recibes un regalo que te dará mucha alegría. Tienes una mentalidad abierta y vanguardista, y por tu carácter fuerte no te da miedo enfrentar los problemas. Tu gran sentido del humor te hace ser el mejor amigo y sin duda el mejor amante de tus parejas sentimentales. Saldrás de viaje por cuestión de placer y un amor nuevo llegará a tu vida. Este viernes será de buena fortuna con dos golpes de suerte en juegos de azar con los números 21, 30 y 77, y con los colores rojo y verde. En cuestiones amorosas y afectivas, pelearás con tu pareja o personas que estén muy cerca de ti. Por eso te recomiendo tener calma y paciencia, prender una vela blanca y usar algo de plata para protección.

Acuario

Este viernes será muy importante en tu vida porque tomarás decisiones que te harán cambiar para bien, para estar mejor. Además de esto, una corriente de buena suerte te va a llegar en cuestiones del trabajo y del amor. Te recomiendo ponerte un listón rojo en el tobillo izquierdo amarrado con tres nudos, déjalo ahí hasta que se caiga solo y usa mucho perfume ese día. Vendes tu coche para cambiarlo por uno más reciente. Cuida lo que comes, recuerda que tu punto débil es el estómago. Un amor del pasado te busca para pedirte un favor, recuerda que Acuario es el servicial del Zodiaco y no sabe decir que no, así que hazlo porque eso te hará sentir bien. Los Acuario que están en pareja van a tener problemas en cuestión de celos o infidelidades. Tus números de la suerte son 08, 15 y 40, y tus colores negro y morado.

Piscis

Este día 13 los Piscis tendrán buena fortuna, porque a este signo lo rige este número mágico y el efecto del Sol hace una conjunción de buenas noticias. Pero debes tomar en cuenta que vas a tener algunos problemas de salud mental y de nervios. Te recomiendo que te cortes el cabello y uses mucho perfume para que cortes cualquier energía negativa que te pueda rodear. Te buscan para invitarte de viaje en febrero. Los Piscis que están en pareja tendrán días de comprensión y estabilidad emocional. Quienes están solteros van a encontrar a personas compatibles. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 38 y 61, y tus colores son verde y azul. Los Piscis este año serán muy bondadosos y sencillos, tendrán el don de escuchar a los demás. Te llega una propuesta de negocio, acéptala porque te irá muy bien.