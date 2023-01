Joven española cuenta por qué no volverá al odontólogo en EE.UU.

Imagínate que vas al dentista, y que el médico mete sus manos con guantes en tu boca, luego de que con esos mismos guantes tocó diferentes objetos en el consultorio. Cualquier microbio o bacteria que se haya topado, seguramente, lo llevará a tu boca.

Una chica española contó que esto fue lo que le pasó al ir al odontólogo en California, Estados Unidos, por lo que aseguró que no volverá a ir a un especialista de este tipo en este país.

La protagonista es Elen, una influencer que compartió su experiencia por medio de un video en su cuenta @elenyork en TikTok.

“No vuelvo”, dijo, destacando que había decidido acudir al dentista porque siempre dicen que la revisión y la limpieza son gratis.

“Estaba tocando todas las cosas con los guantes puestos. Después me metía la mano en la boca. Soy superescrupulosa, imagina cómo la he pasado”, dijo Elen.

Pero no solo esto, también se refirió al diseño del consultorio, al que caracterizó como una sala con todas las sillas juntas.

“Desde la sala de espera, podías ver a los pacientes y escuchar el típico sonidito del dentista. Superdesagradable”, expresó.

Además, dijo que la atención fue mala, ya que el médico no la atendió con dedicación, sino con mucha rapidez, como tratando de salir de ella rápido, para atender a otro. Para rematar, le dio un diagnóstico equivocado.

“Me parece un saca dinero”, dijo la joven.

“Clientes”

El relato de Elen se hizo viral en TikTok. Muchos comentaron su publicación. Una usuaria, le dijo que de hecho, en Estados Unidos, no se habla de pacientes, sino de clientes.

“De hecho no les llaman pacientes en Estados Unidos, sino clientes, clientes”, fue uno de los comentarios, a lo que Elen respondió “ahora todo tiene sentido, parecía que estaba en un supermercado en vez de en una clínica dental”.

“Depende a dónde vayas”, le dijo otra persona.

“No me vuelvo a quejar de Colombia”, Pero en todo el mundo hay malos profesionales”, “a mi hijo se le cayó un empaste y mi hermana me dijo no le lleves espera a que regreses y que se lo vean en España, ahora comprendo”, fueron otros comentarios.