Horóscopo de Los Ángeles: Cuál es el consejo para cada signo que te ayudará este lunes 16 de enero

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Rahel

La justicia está en ti, no permitas que otros te arrebaten tu generosidad y bondad porque los rencores de una situación del pasado que no los deja olvidar. Rahel es tu ángel guardián para que tengas equilibrio y sigas trabajando desde el amor por los demás.

Tauro

Arcángel Lelahel

Tienes que procurar curar los males de tu corazón, las heridas del pasado las debes cerrar para que a tu vida llegue la armonía y la paz mental que necesitas. Invoca a Lelahel que es el ángel del amor que estará a tu lado para que desde la generosidad encuentres la solución.

Géminis

Arcángel Mebahel

Has pasado por situaciones muy injustas que te han dejado muchas heridas en el corazón. Tómalas como aprendizaje para que sigas adelante. Mebahel es el ángel que te protege y te ayuda a vivir en justicia y libertad.

Cáncer

Arcángel Caliel

De los errores se aprende y enmendarlos te hace ser una persona justa y con ganas de cambiar su actitud. Eso significa que aprendiste la lección de vida. Pide al ángel Caliel el don de la sabiduría para seguir por el camino del bien.

Leo

Arcángel Nelchael

Pasaste mucho tiempo sintiéndote fracasada y resulta que las decisiones que tomaste con el tiempo te dieron la razón. Ahora levanta ese ánimo y sigue adelante. El ángel Nelchael te libera de la angustia y te da la mano para cambiar desde el amor.

Virgo

Arcángel Omael

Debes tener paciencia porque las bendiciones de Dios llegarán pronto a tu vida. Vas a descubrir que el amor sana el corazón y que la paz mental te ayudará a superar todos los obstáculos. Pide al ángel Omael sabiduría para luchar contra la hipocresía y las tentaciones.

Libra

Arcángel Ariel

Tus sueños te revelan el camino que debes tomar para alcanzar la armonía y la paz mental que necesitas para sobrellevar las cargas familiares. El ángel Ariel te permitirá abrir tu mente, ver las cosas o las personas de manera diferente.

Escorpio

Arcángel Mihael

Sientes que no has logrado eso que tanto anhelas, pero con angustia y preocupación no te puedes enfocar. Busca desde tu corazón en qué estás fallando y enmienda los errores. El ángel Mihael te da el consuelo y la fuerza para seguir adelante.

Sagitario

Arcángel Nanael

El orgullo no te lleva a nada, solo a retrasar todo aquello que quieres en la vida. Cambia la actitud, busca desde la generosidad y la bondad sanar el corazón. Pide al ángel Nanael confianza y el don de la sabiduría para tomar la mejor decisión.

Capricornio

El arcángel Umabel

Momentos de tristeza y angustias que debes sacar de tu vida para poder sanar. No permitas que eso acabe con tus ganas de salir adelante y prosperar. El ángel Umabel te enseñar a amar y no guardar rencor.

Acuario

Arcángel Manakel

Tienes que fortalecer tu intuición porque de ella depende que salgas adelante y consigas el éxito en tu vida. Manakel es el ángel que te ayudará a tener confianza en ti misma para poder avanzar en el camino del bien.

Piscis

Arcángel Jeliel

Tienes que ayudar a los tuyos a salir de ese momento difícil que están atravesando. Eres fortaleza, amor y energía positiva. Invoca al ángel Jeliel para que te ayude a encontrar la clave para lograr la armonía y la paz.