Contra todo pronóstico, indican que comer pasta ayuda adelgazar

Un plato verdaderamente riquísimo y un clásico de la gastronomía italiana adoptada en todo el mundo, pero que, sin embargo, si se consume de manera prolongada tiende a causar sobrepeso y en el peor de los casos, obesidad cuando se come de forma descontrolada.

Por ello, en la mayoría de los casos todos los nutricionistas la limitan y hasta la eliminan de la dieta al igual que otros carbohidratos cuando se quiere perder peso, no obstante, una reciente investigación asegura todo lo contrario y explica que, de comerse de manera correcta, puede ayudar en el proceso de adelgazamiento.

La pasta puede ayudar a perder peso.

La aseveración con respecto a las cualidades de la pasta para perder peso fue gracias a un estudio desarrollado por la Universidad de Newcastle, Inglaterra, en que se detalló sorpresivamente que dicho alimento puede a llegar a ser mejor que el pan o las papas, para los niveles de glucosa en sangre después de las comidas.

“En lugar de dejar los espaguetis, hay que considerar reducir el tamaño de las porciones”, indicó la nutricionista Emma Beckett, participante del estudio y perteneciente a la mencionada casa de estudio, en que también indicó que una porción de pasta (145 gramos) contiene 7,7 gramos de proteína, un macronutriente que se demostró que ayuda a perder peso.

Beckett continuó su explicación asegurando que “cuando la pasta se cocina y se enfría, algunos de los carbohidratos se convierten en almidón, el cual es resistente a la digestión, por lo que usa menos energía y es mejor para los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, la pasta sobrante, incluso si se recalienta, tiene menos calorías que la de la noche anterior”.

Otra de las características importante es la cantidad con respecto a cada comida y las veces que se come entre semana. Si solo se come entre una o dos veces por semana no interferiría en la meta de perder peso y por cada plato es importante de abusar de la proporción, por eso, se recomienda que siempre esté acompañada con otro alimento para no saciar el hambre solo con la pasta.