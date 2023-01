“Necesita mas filtros que el río Bogotá”: nuevo novio de Carmen Villalobos no resulta tan guapo

Desde que se conoció que el venezolano Frederick Oldenburg se convirtió en la nueva pareja de Carmen Villalobos más de uno se dio a la tarea de analizar a este chico que se ha caracterizado por su simpatía y porque para muchos, desde que está siendo entrevistado en varios programas de espectáculos, pudieron notar que luce diferente al galán de Instagram.

Por eso, ahora que este periodista deportivo de 37 años se dio a la tarea de gritar a los cuatro vientos de que está profundamente enamorado de la actriz y presentadora, ha sido muy cuestionado y hasta investigado por los fans de la colombiana quienes buscan de una u otra forma darse cuenta de si es el adecuado para ella.

De ahí que una vez que fue visto en la entrevista que le hicieran en ‘Hoy día Telemundo’ hubo quienes se atrevieron a criticar su aspecto, pues a criterio de varios internautas no es tan guapo como creían, pues consideran que posee rasgos muy exagerados y que no son de su agrado.

Novio de Carmen Villalobos no luce tan guapo según comentan en redes sociales

“Pero por qué en las otras fotos se veía tan guapo y acá no”, “Tiene como la boca más grande que la cara o será los dientes jajajajajaparece una caricatura”, “A mi no me parece simpático, me gusta más Caicedo”, “Estaba mejor el otro”, “El man se ve rarito bajito en sal no sé”, “Se veía más lindo en las fotos”, “Carmen también cambio un Ferrari por un Twingo”, fueron algunos de los duros comentarios que recibió Frederick Oldeburg, actual pareja de Carmen Villalobos.

Incluso, durante la entrevista también algunos usuarios en redes se arriesgaron a comentar que el presentador de Exatlón USA se nota muy sobreactuado y les genera desconfianza que en tan poco tiempo exprese que ama a la actriz con quien apenas está iniciando una relación. “Me parece muy showcero”, “Está como muy sobreactuado”, dijeron en redes.