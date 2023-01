Mujer celebró la revelación del género de su bebé, pero su novio ni se inmutó: se olvidó que es daltónico

La llegada de un bebé a la familia siempre es motivo de celebración. Anteriormente los padres preferían esperar a que naciera para conocer el sexo, luego llego la moda de la celebración del baby shower, pero en los últimos años se realiza una reunión para conocer el sexo del bebé.

A esa pequeña reunión se le denomina ‘gender reveal’ o revelación del género, donde los colores azul o rosado son colocados en bombas, confetis, velas o pasteles para que la pareja conozca cuál es el sexo del bebé.

Pero recientemente en el Reino Unido a una pareja le pasó algo particular en su ‘gender reveal’. Resulta que en el momento de la revelación, cuando explotaron el confeti y salió el color del sexo, la madre se emocionó, pero el padre se inmutó por completo.

Pequeño detalle, el padre daltónico

Jenna Cowan se veía emocionada al saber que era niña y el padre todo desconcertado, hizo pensar a más de un internauta que sencillamente no estaba contento con el sexo del bebé.

Resulta que la situación es que a la novia se le olvidó por completo, en medio de la emoción, que su pareja es Daltónico, razón por la cual no pudo saber que tendría una niña hasta que se lo dijeron, reseñó el portal Pulzo.

El video en Instagram se hizo viral con más de 2,5 millones de visitas en las redes sociales. Los comentarios de los internautas son elocuentes, algunos felicitaron a la pareja, otros criticaron a la novia por no darse cuenta del error cometido.

“Teniendo en cuenta que no podía ver el color de su cara, dice que no le importaba si era rosa o azul”, “Recuerdo que le envié a mi padre, que es daltónico, mi foto de revelación de género que era huellas de manos en pintura y me dijo ‘oh encantador… ¿qué es?”, “Siento que ese minuto de no saber que su rostro cambió hizo que este video fuera mucho más hermoso”, son algunos de los comentarios recibidos por la pareja.