Del salón al hospital: Mujer va a hacerse manicura y termina con VPH y cáncer de piel

Un caso insólito se dio en Estados Unidos cuando una mujer visitó un salón de belleza para hacerse un retoque y salió con algo que le cambiaría totalmente la vida.

Una mujer llamada Grace García no se imaginaba el giro que tomaría su vida cuando asistió a un nuevo salón en California, para hacerse una manicura, luego de que su lugar habitual estuviese reservado para el momento que ella necesitaba.

En lugar de una simple manicura, la mujer de 50 años terminó desarrollando una forma rara de cáncer de uñas causado por el virus del papiloma humano (VPH), el pasado noviembre del 2021.

La manicurista le hizo un corte y por ahí se habría contagiado de la enfermedad

La mujer relató su trágica historia, contando que durante su manicura, la técnica de uñas cortó la cutícula de su dedo anular derecho. “Ella me cortó, y el corte no era solo un corte de cutícula normal”, dijo García a Today.com . “Ella me cortó profundamente, y esa fue una de las primeras veces que me pasó”.

Garcia, que es madre de tres hijos, comentó al medio que no recordaba si la manicurista usó herramientas nuevas durante el servicio, pero que la herida no sanó después de tres días.

En los meses siguientes, García realizó numerosas visitas a los médicos, una de las cuales resultó en una receta de un antibiótico que no ayudó, antes de que su ginecólogo derivara a la mujer a un dermatólogo en abril de 2022.

Su búsqueda de respuestas finalmente terminó después de ver al dermatólogo quien finalmente hizo el diagnóstico de cáncer de piel.

“Tenía carcinoma de células escamosas”, dijo el Dr. Soleymani a Fox 11 Los Ángeles. “El suyo fue causado por VPH de alto riesgo”.

A pesar de meses de frustración, la mujer recibió una intervención quirúrgica que se usa para extraer el cáncer de piel en varias etapas.