Miley Cyrus y Shakira muestran la importancia de poner límites a la familia política

Las relaciones serían más fáciles si las personas que no están en ellas se mantuvieran al márgen y no dentro queriendo hacer y deshacer. Una vez que las partes externas se involucran, llámese amigos o familia política, los problemas pueden hacerse presentes.

Especialmente el trato con la familia política puede ser difícil, entre los suegros y cuñados. Siempre habrá quien tome partido y quien te haga sentir que no eres de su agrado. Algunas veces te pueden comparar con relaciones anteriores y otras emitirán opiniones no solicitadas sobre cómo llevas la relación o incluso tu maternidad.

En los últimos días han circulado noticias sobre la forma en la que la familia de Liam Hemsworth se entrometió en la relación con Miley Cyrus y cómo su hermano Chris Hemsworth y su esposa Elsa Pataky se “alegraron” de que se divorciara.

Cyrus y Hemsworth se enamoraron desde 2009, cuando ambos protagonizaron The Last Song y aunque la propia cantante lo describió como una “química instantánea”,tuvieron una relación inestable por diez años.

Durante ese tiempo, Miley y Liam tuvieron varias rupturas y reconciliaciones que los llevó a casarse y finalmente divorciarse. Aunque en sus respectivas declaraciones sobre la ruptura ambos aseguraron que le deseaban bien al otro, Chris Hemsworth, el hermano mayor de Liam, no pudo ocultar el gusto que le había dado que finalmente Miley se alejara.

El actor no la mencionó directamente pero fue en un entrevista on News.com.au. que dio a entender que estaba hablando de ella.

“Creo que lo ha hecho”, dijo Chris. “¿Viste la portada de Men’s Health? Pensé: ‘No está mal, chico. No está mal’. Está entrenando y manteniéndose en forma, y de regreso en Australia haciendo lo suyo. Es la vida australiana, supongo. Lo sacamos de Malibu !”, agregó entre risas.

Liam y Miley vivieron juntos en Malibú y la misma cantante lanzó una canción con ese nombre para hacer referencia a la reconciliación que tuvo con el actor en 2017. En 2018 esa casa se incendió y fue una de las razones por las que se aferraron el uno al otro, a pesar de que no estaban del todo bien.

Miley Cyrus nunca fue aceptada por la familia de Liam por su estilo de vida y quedó claro cuando Elsa Pataky también emitió su opinión respecto al divorcio en una entrevista con Hola de 2019.

“Mi cuñado... Después de una relación a la que le has dedicado diez años, está un poco deprimido, pero lo está llevando bien, es un chico fuerte y se merece lo mejor”, dijo. “Creo que se merece mucho más... Siempre encuentras apoyo en tu familia, y él está muy unido a su hermano, que ha estado ahí para darle toda la fuerza que necesitaba”.

Shakira y la mamá de Piqué

Montserrat Bernabeu, madre de Piqué, fue una de las villanas de la sonada ruptura con Shakira. La colombiana y su ex suegra aparentemente tenían una buena relación pero todo cambió cuando descubrió la infidelidad del futbolista.

Y es que mientras la cantante lloraba desconsolada en los brazos de la madre de Piqué, ésta ya sabía que él ya tenía un nuevo amor.

Para la intérprete de Monotonía fue una traición que Montserrat fingiera que no sabía nada. Ahora ha salido a la luz que Shakira nunca fue aceptada por los padres de Piqué.

En 2010, “cuando se supo que Shakira había comenzado su relación con Piqué, la madre del jugador se opuso. No le gustaba que su hijo se enamorara de una mujer diez años mayor e involucrada en el mundo del espectáculo. Esa mezcla le parecía fatal”, así lo aseguró el veterano periodista español Víctor Gayarre al portal Semana.

Nadie quiere ser rechazado por la familia de su pareja. Es vergonzoso y puede hacerte sentir que no eres lo suficientemente buena. Es crucial establecer límites y recordar que por más que digan que “uno se casa con la familia”, al final la relación es de dos. Por supuesto donde tu pareja no se sienta como un refugio ni te cubra de esos familiares políticos tóxicos, entonces ahi no es.