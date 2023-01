¿Qué es el síndrome del corazón roto? Dicen que por eso murió Lisa Marie Presley

Hay quienes dicen que Lisa Marie Presley murió por el síndrome de corazón roto debido al sufrimiento que tenía tras el suicidio de su hijo Benjamín Keough en 2020.

Una de las personas que hacía esta aseveración era su gran amiga Sarah Ferguson, duquesa de York y exesposa del príncipe Andrés, hijo de la fallecida reina Isabel II.

Ferguson y Presley se hicieron muy amigas cuando Presley vivía en Sussex, Inglaterra, durante su matrimonio con Michael Lockwood.

Pero, ¿Qué es el síndrome roto? Es una enfermedad del músculo del corazón producida de forma repentina por un intenso estrés emocional o físico. También se le conoce como miocardiopatía de Takotsubo o miocardiopatía.

MS Saude define una miocardiopatía como una falla en los músculos del corazón y explica que Takoysubo es un recipiente utilizado en Japón para atrapar pulpos. A esta patología (nombrada por primera vez en este país) se le llama así “porque el ventrículo izquierdo de los pacientes tiene una forma dilatada, similar a la de la jarra japonesa”.

El referido medio detalla que por lo general el síndrome del corazón se manifiesta después de una situación de alto impacto emocional, y que 90% de los casos se presentan en mujeres. Siempre se ha dicho, que ellas son más emocionales, y esta puede ser una muestra de ello.

Este síndrome también es frecuente en ancianos.

Síntomas y causas

Middlesex Health detalla que entre los síntomas del síndrome de corazón roto están el dolor en el pecho y la falta de aire. Además, resalta que emociones fuertes como la pérdida de un ser querido, discusiones, enfermedades repentinas o cirugías mayores pueden desencadenar en esta enfermedad.

Se diferencia de un ataque cardíaco, porque este es una obstrucción de una arteria del corazón, en cambio el síndrome del corazón roto es una falla del músculo.

Suicidio de su hijo

Benjamín Keough, hijo de la cantante Lisa Marie Presley, se suicidó a los 27 años en el 2020. Lo encontraron muerto por el consumo de sustancias tras haber discutido con su novia.

“Perder a un hijo es tu peor pesadilla. Nunca se supera. He estado viviendo en una realidad horrible y que no me suelta desde la muerte de mi hijo hace dos años”, dijo Lisa Marie Presley, según publicó la revista Hola.

Ella llegó a confesar que llegó a sentirse sola tras la muerte de su hijo. Dijo que mucha gente estuvo a su lado al principio del duelo, pero después esto se acabó.

“Si conoces a alguien que ha perdido a un ser querido, da igual cuánto tiempo haya pasado, llámales, visítales, apreciarán más de lo que te imagines que te preocupes”, decía en líneas de la mencionada revista.

Lisa Marie Presley, única hija del famoso Elvis Presley, murió el pasado 12 de enero a los 54 años. La encontraron inconsciente y la llevaron al hospital. Determinaron que sufrió un paro cardiaco y luego tuvo muerte cerebral. Tras un segundo paro, falleció.