Estos son los tres mejores perfumes de la prestigiosa marca de Carolina Herrera

Si hay algo por lo que las fragancias de Carolina Herrera son famosas es por ser un sinónimo de prestigio y autenticidad. La marca se caracterizado en toda su historia por estar en rankings de ventas, gracias a la trayectoria que la propia empresaria venezolana ha creado en torno a si misma.

Cualquier fragancia de CH exaltará la belleza y elegancia de la mujer que la utilice, aunque sabemos que, en líneas generales, económicamente es para una dama de clase media/alta. Sin embargo, en esta vasta colección de perfumes de la marca, hoy te venimos a hablar de algunos de los mejores:

Para empezar, el 212 Heroes For Her, con semblantes de juventud y libertad, es la primera opción por la que decantarse. Este perfume es perfecto para la mujer del siglo XXI. La fragancia se presenta en un envase ideal para coleccionistas y además está elaborado con su totalidad de ingredientes veganos, de origen sostenible y no testeado en animales. Los acordes cítricos se destacan en su composición, mientras que en el corazón encontramos la sensualidad de las flores blancas y las peonías.

Otro de los perfumes de la marca que son furor es Eau de Parfum, que es la primera fragancia creada por la marca en 1988. Cuenta con un estilo atemporal y lleno de elegancia, gracias a sus notas de jazmín, nardo floral y sándalo.

Por último, una de las fragancias de Carolina Herrera que tiene mayor prestigio es Very Good Girl Glam. Estéticamente, su frasco también es todo un atractivo por si solo. Este perfume aporta una nota superior de cereza elevada por el agua de rosas, manifestando una intensidad y una personalidad misteriosa y alegre. El final, a base de vetiver y vainilla Bourbon, obtenidos de forma sostenible, crean un contraste luminoso y fresco, exclusivo para la mujer.