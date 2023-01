Mujer celebra su “no boda” tras cancelarla 15 días antes

No es raro celebrar un evento tan importante como una boda. La unión de dos personas en matrimonio es el inicio de una nueva familia, y por ello, juran ante el altar “hasta que la muerte los separe”. Sin embargo, una joven de México celebró su “no boda” y lo más increíble es que al evento fueron su excuñada y una tía de su exnovio.

El video de la “no boda” lo publicó Naidelyn, excuñada de quien iba a ser la novia. Desde su cuenta @naidelyn_g19 en TikTok, lanzó la grabación del festejo con la asistencia de familiares y amigos.

“Yo iba a ser la novia, se canceló la boda y este es mi primer trago”, dice la exnovia al principio de la publicación que ya superó las cuatro millones de vistas.

Todos se ven contentos en la “no boda” y se muestran ante la cámara, identificándose y expresando su alegría por la “no boda”.

“A mí no me importa saber quién es quien, yo quiero saber porqué se canceló la boda”, dijo una usuaria, un sentir que se hizo extensivo entre el resto de la comunidad tiktoker.

Motivo de la “no boda”

Ante la inquietud de los usuarios, la novia Noemi explicó los motivos de la cancelación de la boda en su cuenta @noemiruelas de TikTok.

La chica contó que conocía a su ex desde hace seis años y que tuvieron tres años de novios. Luego se separaron, pero él volvió y reanudaron su relación hace un año.

“Nadie apoyaba esa relación, nadie de mi familia lo quería, pero no nos importó, seguimos y nos comprometimos en mayo (del 2022). Como todos vieron que estábamos comprometidos lo apoyaban, pero era porque me veían ilusionada, no porque quisieran que estemos juntos”, relató Noemi.

Indicó que entre noviembre y diciembre todo se empezó a “enfriar”. Discutían por cualquier cosa, y le daban largas a la boda, como si no fuera importante, “a pesar de que ya estábamos a dos meses de la boda”.

Cuando ya faltaban 15 días para el matrimonio, ella le envió mensajes a su ex, comunicándole su decisión de que no se quería casar y le explicó que “ya no me quiero casar. Él estaba entre sí y no, pero ya yo estaba decidida de que no me quería casar”.

Destacó que como ya había mucho dinero gastado en salones, comida y todo lo relacionado a la boda y al festejo, le dijo tanto a la familia de su ex, como a la de ella, que igual habría una fiesta, pero de “no boda”.

Por parte del exnovio, solo fueron su hermana y una tía. De resto, todos los familiares y amigos de la exnovia, se mostraron contentos por la “no boda”.