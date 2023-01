No bajar la tapa del inodoro puede ser peligroso

No bajar la tapa del inodoro puede ponerte en riesgo. Si analizas la lógica de la forma en la que están hechos, es razonable que la tapa tenga una explicación y un motivo de ser ¿Por qué no usarla para lo que está hecha, que es tapar o cubrir el váter?

No todas las personas bajan la tapa. Muchos le restan importancia. Lo que no saben es que hacerlo, podría prevenirles muchas enfermedades que no solo afectarían su calidad de vida, sino que podrían ser mortales.

La razón por la que es tan peligroso no bajar la tapa, es porque al tirar de la manilla o de la cadena, la corriente que hace bajar el agua por la tubería dispara al aire microscópicas partículas de heces y de orina, las cuales caen en todo lo que esté alrededor.

Los folículos fecales se impregnan en donde caen y contaminan, totalmente asqueroso, así que si no bajas la tapa, eres de los que al salir del baño, queda cubierto de materia fecal, pese a que te laves las manos. Las partículas microscópicas de heces se quedan en tu ropa, y en otras partes de tu cuerpo. A pesar de que te veas limpio, en realidad, es muy probable que quedes cubierto de excremento que solo podrías ver bajo un microscopio.

Por pequeñas que sean estás cantidades de heces disparadas por el inodoro, son gérmenes que pueden enfermar.

Distancia que recorren las heces en el aire

Lifestyle publicó que la fuerza de la corriente de agua en el váter es la que determina a qué distancia saldrán disparadas al aire las partículas de heces.

El medio precisa que hay estudios, según los cuales, se encontraron particulas de heces o “gotitas virales infecciosas” (como también le llaman los expertos) a 25 centímetros por encima de asientos y otros objetos alrededor del inodoro.

Además, detectaron que el excremento perdura en la superficie hasta por 90 minutos. Estas partículas microscópicas pueden caer incluso en el cepillo de dientes. Por eso, se recomienda no guardar el cepillo dental en el baño.

Enfermedades

En el excremento hay bacterias como la salmonella, la yersinia, el campylobacter y la escherichia coli, que causan hepatitis, vómitos y diarreas.

Si eres de los que guarda el cepillo de dientes en el baño, y ya leíste esta nota, entonces corre y desinféctalo con agua caliente, porque si está cerca del inodoro y no bajas la tapa, es muy probable que esté contaminado.