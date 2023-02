Chaparro Chuacheneger se retira de las redes: “Ya tengo mucho dinero”

Chaparro Chuacheneger es uno de los personajes más famosos para memes. Su imagen es viral en las redes sociales y como stickers en aplicaciones de mensajería instantánea. Ahora, el personaje dice un adiós “para siempre”. Así lo anunció su intérprete, el actor Alejandro Rodríguez.

“Hola, buenas noches. Les saluda Alejandro Rodríguez, antes Chaparro Chuacheneger, un personaje muy bonito, que me dio muchas alegrías, amistades, conocí muchas personas, conocí muchos lugares. Este personaje fue odiado y criticado por muchos, pero así como fue criticado, fue bienvenido en muchas familias y las hizo feliz”, dijo el actor en un video que publicó en Facebook.

Agradeció por las millones de reproducciones a sus videos cómicos, los cuales se hicieron virales.

Continuó: “Gracias a los millones y millones de reproducciones gané mucho dinero, que ahorita no sé ni qué hacer. Ya compré terrenos, negocios, tengo muchos carros y casas. En realidad ya no sé qué hacer con tanto dinero, que voy a llegar a volverme loco. Creo no poder acabármelo. Ahorita en una hora sale mi avión privado y me voy a París a pasar unos días”.

Expresó que se va a París y que hará obras benéficas. “A toda la gente que en realidad necesite, les voy a regalar casas, carros”.

“Chaparro Chuacheneger queda atrás, pero queda esta buena persona que se llama Alejandro Rodríguez”.

Finalizó diciendo que “se los agradezco a toda la fanaticada por seguirme y esta página. ¡Chaparro Chuacheneger se cierra para siempre! Saluditos de parte de Alejandro Rodríguez”.

Adiós me despido de ustedes el Chaparro Chuacheneger Adiós me despido de ustedes el Chaparro Chuacheneger Posted by Chaparro Chuacheneger Oficial on Wednesday, January 25, 2023

¿Será cierto?

El actor no mencionó los motivos por los cuales retira a su personaje Chaparro Chuacheneger.

Muchos usuarios expresaron su pesar porque se despida al personaje, pero otros no le creen y atribuyen el anuncio a una broma por parte del actor, principalmente porque también dijo que cerraría sus cuentas en redes sociales, pero no lo ha hecho. Ha seguido haciendo publicaciones en base al famoso personaje.

En su cuenta de Instagram, la más reciente publicación, la hizo este martes con una escena, donde Chaparro luce preocupado por ser tan “guapo”. La grabación incluso tiene una publicidad por la que seguramente le entran sus buenos ingresos al actor. ¿Renunciará a esto?