Hulk Hogan no puede sentir sus piernas: estos son los detalles de su salud

La leyenda de la lucha libre Hulk Hogan no la está pasando fácil. Trascendió que la estrella de la World Wrestling Entertainment o WWE, de 69 años, no siente su cuerpo de la cintura para abajo, como resultado de una cirugía de espalda de la que se conocen detalles.

“Le cortaron los nervios de la parte inferior del cuerpo, no puede sentir la parte inferior de su cuerpo. No tiene ningún dolor, no tiene nada en absoluto, no puede sentir nada, así que ahora no puede sentir sus piernas. Así que tiene que caminar con un bastón, lo cual es, ya sabes, eso es bastante serio, hombre”, dijo en su podcast Kurt Angle, su amigo y exluchador de la WWE.

De manera extraoficial, trascendió que la intervención quirúrgica consistió en extirpar varios nervios de la espalda, pero se desconoce cuál era el fin de la operación.

No se descarta que se trate de una secuela por todos sus años como luchador, de hecho Angle expuso que “puso su corazón y su alma en el negocio y se lo comió. Él es el nombre y la cara de la compañía. Es el tipo que revolucionó la lucha libre profesional. Tengo mucho respeto por él”.

Hulk Hogan venció en 1991 Foto: WWE

Antecedentes

Mediáticamente, se maneja que Hulk Hogan tiene unas 25 cirugías en distintas partes del cuerpo.

Lo han operado de las rodillas, la espalda, los bíceps, los codos y las caderas. Tras las intervenciones, hacía terapia, se recuperaba y regresaba al gimnasio. Nunca se rindió.

Su hija Brooke indicó que la han reemplazado las rodillas varias veces.

¿Qué tiene Hulk Hogan?

Hasta el momento, ni el luchador, ni su familia se han pronunciado sobre en qué consistió la cirugía por la que quedó sin sensibilidad en la parte inferior del cuerpo.

Se sabe que lo operaron de la espalda, pero se desconoce por qué o para qué.

Sin embargo, hay medios que asoman algunas hipótesis del estado de Hogan, como Mejor con Salud que menciona que pudiera tratarse del síndrome de espalda fallida, que inicia por un dolor con causas desconocidas y que aparece o sigue después de una operación para tratar de calmar ese dolor.

El dolor puede persistir por una condición del paciente o por algún error médico. Supuestamente, a Hogan le “han seccionado algunos nervios por error”, reseñó el referido portal, que detalla que no más del 30 % de las personas con este tipo de cirugía reportan mejoría.

Mientras tanto, se espera algún pronunciamiento oficial sobre el estado de Hulk Hogan. No se sabe si asistirá a la ‘WrestleMania’, donde acostumbra a participar.