Termina en el hospital en su primer día de gimnasio

Al momento de hacer ejercicios es importante realizar los movimientos de manera adecuada. De lo contrario, podrías sufrir lesiones que te enviarían directo al hospital. Esto fue lo que le pasó a un joven de México, cuyo video es viral en TikTok.

La grabación la difundió Alan Reyes con el usuario @notevildearwicked en la red social china. Se observa al joven ejercitándose en una máquina para trabajar los brazos en el gimnasio y se aprecia el momento exacto cuando sufre una lesión.

Levanta con sus brazos una vez y todo está bien, pero a la segunda el codo de uno de los brazos se le sale de lugar. La cara de dolor y sufrimiento es inmediata en el chico.

“Terminas de urgencias en el primer día del gym”, dice Alan, lo que seguramente es cierto, ya que según explicaron varios usuarios que comentaron la grabación, la lesión fue porque el chico no agarró bien la máquina. Seguramente, alguien con experiencia lo hubiese hecho de la forma correcta, evitando así salir herido.

Viral

El video tiene más de un millón de reproducciones y casi mil comentarios.

“Es que estás abriendo hacia afuera eso jamás se hace, intenta pegar tus codos a tu cuerpo”, recomendó un usuario, detallando el por qué de la lesión.

Otra usuaria agregó: “Lo mismo les puede pasar con las rodillas, si en sus ejercicios estiran mucho”.

“Agradezco que me hayan dicho que mis codos deben apuntar hacia dentro sino me hubiese pasado lo mismo”, dijo otra persona.

“Por estas razones no se debe ‘trabar’ los codos y rodillas en los ejercicios, hacer movimientos biomecánicos. Espero estés bien muchacho”, dijo alguien más.

Muchos usuarios compartieron que ellos también sufrieron lesiones similares en sus primeros días de gimnasio.

Recomendación

En el primer día de gym, es recomendable que te asesores con el entrenador y que comiences con su guía. No llegues a trabajar con las máquinas si antes no te han explicado cómo hacerlo. No supongas cómo se hace, deja que te enseñen.

Si nunca te has ejercitado en un espacio como este, lo ideal es que inicies con la asesoría de alguien. Si haces esto, evitarás cometer errores que te causen lesiones.