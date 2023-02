Horóscopo de Los Ángeles: Cuál es el consejo para cada signo que te ayudará este jueves 2 de febrero

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Barachiel

Emocionalmente no estás bien, sientes que con todo lo que has luchado no avanzas. Ten mucha paciencia que el tiempo es sabio. Invoca a Barachiel para que te ayude a encontrar el amor y la tolerancia para transitar este camino.

Tauro

Arcángel Gabriel

No dejes que los pensamientos negativos invadan tu mente. Sé fuerte y determinante en tus decisiones para que puedas salir adelante. El ángel Gabriel te protege y te ayuda a tener paz y pureza en tu corazón.

Géminis

El arcángel Hanael

No permitas que el trabajo y la rutina maten el amor que tanto les ha costado lograr. Busquen los momentos para hablar y salvar la convivencia. Pídele al ángel Hanael que te ayude a superar estas dificultades con mucha tolerancia.

Cáncer

Arcángel Adnachiel

Tienes todas las herramientas para seguir adelante, para lograr alcanzar tus sueños. Solo necesitas tener la disposición y la actitud positiva. Pide a Adnachiel que te ilumine para tener optimismo y progreso en tu vida.

Leo

Arcángel Barkiel

No permitas que otros con habladurías trunquen tu camino al éxito. Enfócate en los objetivos para alcanzar las metas. El ángel Barkiel saca de tu vida toda energía negativa para seguir adelante.

Virgo

Arcángel Uriel

La prosperidad llegó a tu vida, recíbelas con humildad y sé generoso con esas personas que estuvieron a tu lado en momentos difíciles. El ángel Uriel te acompaña para erradicar el mal de tu corazón y agradecer las bendiciones.

Libra

Arcángel Hamaliel

No puedes quedarte estancada en el camino por miedo a enfrentarte con la realidad. Tienes que seguir con determinación y firmeza para lograr alcanzar las metas. Hamaliel es el ángel que te ayuda a enmendar los errores y encontrar la solución.

Escorpio

Arcángel Verchiel

Sientes temor porque sabes que cualquiera sea la decisión que tomes vas a herir el corazón de otras personas, pero hay cosas que no se pueden evitar y que son necesarias por la unión de todos. Pídele a Verchiel fortaleza y sabiduría para resistir las presiones

Sagitario

Arcángel Muriel

La tristeza que embarga a tu corazón debes dominarla y tomar una actitud de optimismo y de fortaleza para continuar. Si quieres que la armonía llegue a tu vida, invoca al ángel Muriel porque el te iluminará para seguir adelante.

Capricornio

Arcángel Ambriel

Tienes que ser prudente al momento de tomar las decisiones y comunicarlas a los tuyos porque puedes herir el corazón de quienes quieren el bien para ti. Invoca el auxilio del ángel Ambriel para que te ayude a reflexionar y escoger las palabras apropiadas para ser comprendidos.

Acuario

Arcángel Hamabiel

Estás muy vulnerable emocionalmente y tienes que sacar fuerza de voluntad y determinación para salir de esta situación que te tiene angustiada. El ángel Hamabiel te impulsa a ser perseverante en medio de las dificultades.

Piscis

Arcángel Malchedael

Necesitas fuerza y valor para enfrentar a todos los familiares que alejan el amor, la armonía y la paz de tu vida. El ángel Malchedael te ayuda a tomar conciencia, reflexionar y definir las estrategias para la mejor convivencia.