Abuela se divorcia tras décadas de matrimonio y exclama: “¡Qué felicidad!”

Una separación o divorcio es algo traumático para muchos, principalmente cuando alguno de los dos quiere seguir en la relación. Sin embargo, una abuela contó que puso fin a décadas de matrimonio y que ahora está feliz y relajada.

La aseveración la hizo la abuela Aida Sedano. Su testimonio es viral en TikTok, donde acumula casi tres millones de reproducciones y miles de comentarios.

La mujer contó su vivencia, mientras caminaba por el pasillo del supermercado. Va con su carrito de compra y habla sobre cómo se siente tras su separación. Y es que precisamente, una de las malas experiencias con su ex era salir de compras, ya que él solo quería adquirir lo que le gustaba a él. No permitiría que ella comprara lo que le gusta.

“Si yo quería un melón, decía ‘¿Y tú para qué quieres un melón? A mí no me gusta’. Entonces, no lo poníamos. Ahora vengo al mercado y puedo escoger naranjas, manzanas, comerme lo que yo quiera. Estoy feliz”, testificó con una sonrisa la mujer en un video, difundido en su cuenta @aidasedanolaabuela de TikTok.

No fue fácil

Admitió que fue difícil tomar la decisión de divorciarse, sobre todo a su edad, pero aseguró que no se arrepiente.

“Ahora puedo andar por los pasillos el tiempo que me dé la gana, agarrar lo que quiera, tomates, manzanas, jugos, lo que yo me quiera tomar. Ya no tengo quién me diga ‘hágalo, no lo hagas, siéntese’”, expresó alegre.

Detalló que ante la actitud de quien era su marido, ella simplemente iba muda llevando el carrito, mientras que él metía todo lo que quisiera. Se compraba y se metía lo que él deseaba.

Tras su vivencia, compartió que le llamó la atención una pareja que estaba en el supermercado. El hombre mandaba a su esposa a meter lo que él quería en la compra, algo que le recordó sus tiempos amargos.

“¡Qué felicidad!”, exclamó, resaltando que es tan feliz que no le importa que su ex se quedó “con todo”. Lo que más le importa es que pese a su “pensión chiquita”, ella está “feliz, relajada, contenta” y que ahora duerme muy bien.

“Felicidades”

En los comentarios, los usuarios la felicitaron por su decisión. “Felicidades, nunca es tarde para vivir bonito”, le dijo una usuaria.

En otros mensajes le expresaron: “Pensé que era la única que disfrutaba tanto ir al mandado después de que se terminó ese matrimonio tan asfixiante. Bendiciones Sra hermosa”, “a esto le llamó amor propio, se que quizás no es fácil pero la felicito. Que dios la colme de mucho amor, salud y felicidad”.

Alguien le escribió “orgullosa de usted señora”, a lo que ella respondió “yo más y me felicito todos los días”.