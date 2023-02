El pequeño pueblo del Reino Unido donde todos sus residentes se identifican como “adoradores de Satanás”

Un censo realizado en 2021 reveló la verdad detrás de este pequeño pueblo en el Reino Unido y varias personas de la comunidad han salido a comentar lo que ahora se ha convertido en una noticia sumamente hablada por medios en todo el país, pues una enorme cantidad de las personas que viven en la zona se identifican como “adoradores de Satanás”.

El satanismo es una de las tendencias religiosas más polémicas en la historia de la humanidad, especialmente en países donde hay una gran cantidad de población cristiana y el Reino Unido es uno de estos sitios, donde una curiosa historia de la edad media podría tener la respuesta para la cantidad de gente que practica estas creencias en algunos lugares.

Bungay, el pequeño pueblo lleno de “adoradores de Satanás” en el Reino Unido y todo lo que hay que saber sobre el sitio

De acuerdo a las cifras que se reflejan en el censo local realizado en el 2021 en torno a las creencias religiosas, una de cada 120 personas que viven en el pueblo de Bungay y los establecimientos cercanos se identifican como “adoradores de Satanás”.

De acuerdo a algunos rumores locales, esto se puede deber al impacto que tuvo en la población un acontecimiento en el cual se cree que el mismísimo diablo atormentó a la congregación de la iglesia de Santa María en la ciudad en 1577, al aparecer en forma de perro negro.

La noticia apareció en medios británicos poco después de que se diera a conocer que cada vez son más los jóvenes que eligen el satanismo como religión y según el capellán de la Orden Global de Satanás, es porque las religiones tradicionales son “anticuadas, dogmáticas y sofocantes”.

Autoridades religiosas hablan sobre censo en Bungay

Martin Evans, de Friends of St Mary’s Church comentó los resultados del censo diciendo “No he visto ninguna evidencia de satanistas en absoluto. No puedo imaginar por qué alguien pondría eso en el censo, pero tenemos muchos bromistas por aquí”

Por otro lado, el alcalde Tony Dawes añadió: “Me sorprendió mucho escuchar esto. Nunca me he encontrado con un satanista en la ciudad que yo sepa. Las iglesias del pueblo están muy bien apoyadas. Me pregunto si las personas que no tienen nada mejor que hacer durante el encierro decidieron dejar de ser satanistas”.