Abandonan a una bebé recién nacida en un bosque, su llanto fue confundido con el maullido de un gato

Una bebé recién nacida fue encontrada en medio de un parque de casas rodantes en el estado de Florida, Estados Unidos. Su llanto al principio fue confundido por los vecinos con maullidos de gatos, hasta que una de las vecinas, llamada Magdalena Gregorio Ordóñez encontró junto con su hija de 12 años, a la pequeña en la parte de atrás de donde vivía. Todavía tenía la placenta y el cordón umbilical.

Conmovedor: una bebé fue abandonada en pleno bosque

La bebé fue trasladada inmediatamente a un hospital alrededor de las 2:00 de la mañana en donde fue examinada y afortunadamente se encontraba fuera de peligro, al solo sufrir algunas picaduras de insectos.

La bebé está fuera de peligro (Unsplash)

Los policías por su lado se encontraban en busca de la madre o alguna pista que lograra identificarla, pero no han tenido éxito, “La haremos responsable porque dejó a esta niña abandonada en el bosque, aparentemente, para que muriera”, expresó Grady Judd, el alguacil del condado de Polk. “Ya hemos tomado las muestras de ADN apropiadas y estaremos en el laboratorio FDLE en Tampa a primera hora de mañana con las muestras de ADN”.

Judd explica al medio Abcation News que se hay numerosas maneras de entregar un bebé los primeros días de su nacimiento en caso de que la madre no quiera o no pueda tenerlo y no hay penalización por eso.

Están buscando a la mamá (Unsplash)

“Literalmente puedes acercarte, entregarle ese bebé a un bombero y marcharte, y nunca revelar quién eres, y no hay responsabilidad penal por eso”, dijo. Por otro lado, la directora ejecutiva Charlene Edwards comenta que: “Si una mamá se conecta con nosotros, completa la evaluación de riesgo en el consultorio del médico, podemos brindarle educación y recursos a la mamá. Con suerte, algo como esto se puede prevenir en el futuro”.

Afortunadamente, esta pequeña fue encontrada a salvo y está teniendo los cuidados respectivos.

