Cómo tratar la gastroenteritis infantil

Una de las grandes problemáticas más comunes en los más chicos de las casas con respecto a la salud pasa por episodios de gripes y problemáticas estomacales, esta última situación que genera diarreas o vómitos debido a la pérdida excesiva de líquidos y electrolitos, en especial sodio y potasio.

Es importante no tomarse a la ligera cuando la diarrea se convierte constante o crónica, ya que puede ser de origen parasitario, bacteriano o vírico y si no se controla a tiempo o como corresponde, puede generar importantes capítulos de deshidratación cuya gravedad va a depender de cada caso en particular.

El calor acelera la gastroenteritis

Cuando llegan las temporadas de verano la situación tiende a presentarte mucho más que en otras épocas del año porque con el calor si los lactantes no cuentan con la refrigeración adecuada pueden descomponerse fácilmente, dicha situación que se origina mucho en los jardines infantiles escolares o cuando se sale de paseo al aire libre.

“Siempre es clave la higiene de las manos, especialmente antes de manipular alimentos. Hay que beber abundante agua potable y consultar al pediatra ante la aparición de diarrea y/o vómitos y/o fiebre. No dar medicamentos, la prioridad es la hidratación. Cuando se presenta un caso de diarrea en los jardines maternales, la recomendación es no llevar a los chicos hasta que estén sin síntomas un día por lo menos”, explica el doctor Omar Tabacco, presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

Manchas en la piel, diarrea, llanto excesivo, fiebre, sección excesiva, reflejos hiperactivos, aumento de tono muscular. Foto: Getty Images

Tipos de diarrea

· Diarrea aguda: cuando la duración es inferior a 2 semanas.

· Diarrea persistente: la duración se prolonga entre 2 y 4 semanas.

· Diarrea crónica: dura más de 4 semanas de forma continua u 8 semanas intermitentemente.

Signos de advertencia

· Fiebre alta (39°C o más).

· Moco, sangre o coloración negra en las deposiciones.

· Más de un día con diarrea.