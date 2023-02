Con lencería, transparencias y piezas ceñidas: Rihanna dio un giro 360º al look maternal

El día de hoy Rihanna cumple 35 años y su impacto no solo ha llegado a la industria de música, sino que ha logrado construir un emporio más allá de su fuerte, haciéndose un lugar en un sector con un hueso duro de roer, la moda, y de esta forma, posicionarse como un verdadero ícono de estilo.

Gracias a su marca de belleza y lencería, Fenty y Savage X Fenty, Rihanna logró catapultar su fortuna y se colocó como una de las mujeres más ricas del mundo, ocupando el puesto 21 del top de Forbes junto a Madonna y Taylor Swift.

A esto le añadimos la serie de hits que Rihanna ha ido acumulando a lo largo de su carrera, con un total de 9 Grammys, 13 American Music Awards, 12 Billboard Music Awards, entre otros importantes galardones que la colocan como uno de los ídolos pop más famosas e influyentes en la música alrededor del mundo.

También te podría interesar: No solo Rihanna, Shakira y estas famosas enseñaron que la maternidad te hace brillar más

Rihanna, la reina de los looks maternales

Rihanna ha demostrado en distintas ocasiones que los clásicos looks maternales no son para ella y no solo ha dado su propio toque, sino que ha revolucionado toda la moda que por mucho tiempo mostraba a madres con atuendos en color pastel, mucho más recatados y holgados, la cantante mostró que se puede ser una orgullosa madre sin perder la sensualidad.

De esta forma, ‘RiRi’ cambió por completo los looks maternales, apoyada de elementos que en el pasado hubieran impensables, con piezas de lencería, transparencias que asomaban su ropa interior, cinturones que decoraban su ‘baby bump’ y tacones. Los outfits oscuros fueron los principales protagonistas de su ropa y acentuó con tonos brillantes.

La primera foto de Rihanna embarazada

Rihanna anunciaba oficialmente su embarazo con un abrigo acolchado en color rosa que no abotonó por completo para dejar ver su pancita, a este look añadió unos jeans y un accesorio de pedrería que pendía de su pecho y decoraba su ‘baby bump’.

Un look de lencería

Rihanna se enfundó en un vestido de transparencias y encaje de tipo lencero que dejaba ver su ropa interior, este puede ser uno de sus looks más empoderados al menos de su primer embarazo, añadiendo botas de charol y una gabardina de cuero.

¿Quién dijo que no se pueden usar vestidos ceñidos?

La cantante de ‘Diamonds’, apostó por un vestido en tono nude, corto y ceñido que combinó con un abrigo de peluche y unas sandalias de tacón.

Un singular festejo de cumpleaños

Con un abrigo peludo en color azul turquesa y una minifalda, Rihanna hizo su primer shooting por su cumpleaños mientras esperaba a su primer bebé junto a A$AP Rocky.

Un atrevido conjunto de aires helénicos

Para un evento de su marca de belleza, Rihanna dejó de lado los tonos oscuros y optó por un top cruzado y satinado en color plata que combinó con una minifalda de brillo y un cinturón minimalista que envolvía su ‘baby bump’.

¡Perfecta para una cena!

Rihanna acudió a una cena a Giorgio Baldi con un look de red estilo crochet en color plata que dejaba ver su ropa interior en color azul satinado, un abrigo de peluche y gargantilla.