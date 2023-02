El interesante detalle que se reveló en un episodio de The Last of Us que anticipaba toda la historia

La serie The Last of Us es el más reciente éxito de HBO Max en este 2023, tal y como se esperaba. La producción estadounidense basada en el famoso videojuego homónimo ha causado un furor inusitado en millones de personas alrededor del mundo, que todos los domingos vuelcan la plataforma y el internet para hablar de la serie.

Esto no se da por mera casualidad, pues la minuciosa mano de los creadores de la producción de HBO han tomado cada medida precisa para hacer un excelente trabajo, como se destaca en la mayoría de las obras que se producen en la prestigiosa casa de otros grandes éxitos televisivos como Game of Thrones o Euphoria.

Desde las calcadas referencias al videojuego, la estelar participación de Pedro Pascal y el formato de lanzamiento de episodios, The Last of Us ha logrado complacer los más mínimos detalles de los fanáticos.

Sin embargo, los más ávidos espectadores han logrado notar un detalle en el primer episodio que anticipa toda la historia, compartiéndolo en redes sociales como TikTok o Twitter.

El detalle se deja entrever en la clase de Sarah Miller, la hija de Joel, que advierte que ya la infección estaba presente en algunas personas. Y es que, uno de los compañeros de Sarah, tenía un espasmo en la mano, que hacía que se moviera constantemente. Incluso esto llama la atención de Sarah, aunque no le da mayor importancia. A esa altura de la serie, no sabíamos que podría tratarse de un indicio, por lo que para la mayoría pasa desapercibido.

Sin embargo, a medida que avanza la trama y conocemos la infección por el hongo Cordyceps, se revela que uno de los primeros síntomas son esos espasmos incontrolables. Por lo que se puede decir que el compañero fue uno de los primeros infectados.

Detalles así demuestran el trabajo detrás de esta gran serie, que promete seguir sorprendiendo con los capítulos que están por estrenarse, con el más reciente dejándonos en un cliffhanger sobre el futuro de Joel. The Last of Us se estrena todos los domingos en la plataforma de HBO Max.