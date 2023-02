¿Más avistamientos extraterrestres? Restringen playa en China por sospechosa bola metálica

No, no se trataba de una esfera de Dragon Ball; aunque los comentarios en redes no faltaron. Una bola enorme de metal fue encontrada en Japón esta semana. La policía de Shizuoka prohibió el acceso a una playa y restringió la zona tras el hallazgo del extraño objeto.

La bola, que se aprecia de una tonalidad naranja con amarillo, parece ser de hierro por su aspecto oxidado y tiene un metro y medio de diámetro. La misma fue encontrada por una vecina de la zona, según informaron los medios locales.

Las autoridades enviaron imágenes del objeto a las Fuerzas de Autodefensa y la Guardia Costera

Las autoridades, que enviaron imágenes y vídeos del objeto a especialistas de las Fuerzas de Autodefensa y de la Guardia Costera, ahora estarán rastreando a fondo el área en caso de que existan más ejemplares.

Según los reportes locales, existe el temor de que pudiera tratarse de algún tipo de mina marina, que pueda estallar o causar cualquier tipo de daño.

Esta misteriosa bola metálica además tiene dos puntos de enganche en lados opuestos; algo que hace que se especule que podría haber llegado a tierra desde el mar.

“Nunca habíamos visto un objeto con forma de bola de hierro de 1,5 m fuera de los límites,” dijeron funcionarios de la Guardia Costera de Japón sobre la bola metálica.

Sin embargo, por su parte, las autoridades de Japón aún no han informado de manera oficial de que se trata, pues pareciera ser también una boya de metal que se desprendió del mar y llegó a la orilla.

Este curioso hallazgo surge en medio de una ola conspiranoica luego de los episodios del supuesto globo espía chino derribado por Estados Unidos en su espacio aéreo a principios de este mes, junto a los demás objetos no identificados que desde la NASA no llegaron a descartar que tuvieran origen extraterrestre.