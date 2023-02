Horóscopos de Mhoni Vidente para el mes de marzo del 2023

Nuestra vidente favorita, Mhoni Vidente te explica qué puedes esperar de marzo en el trabajo, fortuna y amor. Además de cuáles serán tus números y colores de la suerte este mes de marzo del 2023.

Aries

Obtuviste la carta de “El Mundo” en el horóscopo del tarot, eso significa que marzo será tu mes de superación profesional y de buena suerte en cuestiones de proyectos nuevos. Este tercer mes del año, las energías fluirán en cuestiones de estudios, no te dejes vencer por los obstáculos. En cuestiones de salud, deberás cuidarte mucho de problemas de infección de riñón o intestino. Recibirás una invitación para salir de viaje y te prepararás para las vacaciones de Semana Santa con tu familia. Este 1 de marzo te recomiendo prender una veladora de color amarillo y cargar un limón verde en la bolsa para protegerte todo el mes. Recuerda que el amor para Aries es fundamental, debes ya tener una pareja formal y no varios amores a la vez; formaliza tu relación amorosa. Tendrás un golpe de suerte los días 01, 07, 13, 20, 21 y 30, tu color es el naranja.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Torre”, por lo que vendrán cambios radicales en toda tu forma de ser. Recuerda que eres el más fuerte de pensamiento de todos los signos, por eso te llegará la abundancia en negocios propios y cambios de trabajo. Cuídate de problemas de pleitos con compañeros de trabajo. En cuestiones de salud, tu punto débil será la presión alta y sentirte mareado, por lo que debes hacer más ejercicio y cuidar tu alimentación. Este 1 de marzo te recomiendo ponerte una raja de canela entera en el pie derecho y dejarlo allí todo el día, en la noche la retiras y la arrojas lejos de tu casa; además, prende una veladora amarilla. Tus mejores días serán 02, 05, 11, 21, 25 y 27, y tendrás un golpe de suerte a mediados de marzo con el número 09; usa el color rojo intenso. Si sientes que tu relación no funciona, es mejor decirlo.

Géminis

El “As de Copas” en el horóscopo del tarot significa que marzo será tu mes de crecimiento personal, recuerda que a tu signo le ayuda mucho el Sol para estimular las buenas energías a tu alrededor, por eso te recomiendo que hagas meditación al aire libre. Tendrás muchas experiencias nuevas en cuestiones de trabajo, estarás muy decidido a ser alguien en tu vida. El amor llegará para quedarse si estás soltero y tus mejores signos compatibles serán Leo, Libra y Acuario. Para los que están en pareja, el mes de la primavera será ideal para formalizar y hablar de tener más familia. Este 1 de marzo te recomiendo prender una veladora amarilla y que te pongas algo de plata, como una cadena o dije para cortar las envidias. Tus días de la suerte serán 03, 07, 11, 22, y 30 y tendrás un golpe de suerte con el número 02.

Cáncer

Obtuviste la carta de “El Sol” en el horóscopo del tarot, por lo que marzo será un mes lleno de buenas noticias, pero debes tener cuidado con los problemas de chismes y controla tu temperamento. Tus mejores días serán 01, 06, 10, 18, 20, 22 y 30, cuando habrá energías positivas para hacer los cambios necesarios en cuestión de trabajo y negocios. Tendrás un golpe de suerte con el número 03, y tu color será el amarillo. Enséñate a comer más saludable y mantener una rutina de ejercicio. En el amor, seguirás con tu pareja muy estable y hablando de formar un hogar. A los Cáncer solteros les vendrá un mes de aventuras con diferentes personas, sin llegar a tener una relación estable. Arreglarás asuntos de migración y pasaporte. Será un mes de reinventarse mucho en lo físico o cambiar de look, recuerda que tu signo siempre quiere brillar en todo.

Leo

La carta de “El Mago” en el horóscopo del tarot indica que marzo será el mes de reinventarse por completo y dejar lo negativo. Estás en el momento de iniciar una nueva etapa profesional y tus mejores días serán 01, 07, 11, 17, 23 y 29 de marzo, en los cuales tendrás la oportunidad de proyectos que te dejarán nuevas ganancias. Retomarás tus estudios, no olvides que tu carácter fuerte hace que tomes decisiones importantes. Cuídate de problemas de úlceras o intestino, trata de seguir una dieta y ejercítate más para evitar problemas de salud. Habrá conquistas fugaces este mes, no te aferres a una pareja que no es para ti y conoce personas más compatibles contigo. Tu número de la suerte será el 07, y tus colores rojo y naranja. Este mes tendrás un golpe de suerte en los juegos de azar, recuerda que tu signo es el líder en los negocios.

Virgo

La carta “El As de Bastos” te dice que es tiempo de cambiar a lo positivo, este mes será de metamorfosis para tu signo, es decir, cambiarás en todo lo que esté relacionado con tu vida amorosa y laboral. Será un marzo lleno de nuevos retos en lo laboral, te ofrecerán otro puesto y un mejor salario que será muy bueno para ti. Tus mejores días del mes serán 01, 03, 10, 20, 25 y 26, cuando reinará la suerte en todo lo que realices. Recibirás una propuesta para vivir en el extranjero o cambiar de residencia a mediados de mes. Un amor del signo Aries o Géminis te dejará marcado esta primavera. Deberás vestirte de colores fuertes como el amarillo y verde, eso ayudará a que aumentes tu suerte. Este 1 de marzo, te recomiendo prender una veladora de color amarillo y poner tres manzanas rojas detrás de la puerta de la cocina.

Libra

“La Estrella” es tu carta para este mes, tendrás más fuerza espiritual y buena suerte todo marzo. Crecerás económicamente y pondrás un negocio que te dejará abundancia. Aprovecha esta racha de suerte para cambiar de trabajo, recuerda que nunca esperes lo que no va llegar, mejor busca tus oportunidades para tener más éxito. Serán 31 días positivos en el amor, tendrás una pareja estable de Acuario, Piscis o Géminis. Tendrás días para reinventarse por completo y si tienes en mente hacerte una cirugía estética o cambiar de look, es el momento. A tu signo lo domina la pasión antes que la razón, por eso te recomiendo tener cuidado con enfermedades sexuales. Tus mejores días serán 01, 03, 07, 08, 20 y 30. Tus colores de la suerte son amarillo y verde. A los Libra que están en pareja les van a proponer matrimonio.

Escorpión

Durante marzo tus mejores días serán 02, 06, 19, 20 y 23 porque te dominará la abundancia energética, y tus colores de la suerte son café y azul. Los que están en pareja seguirán de lo mejor y muy enamorados. Los solteros tendrán dos amores casi al mismo tiempo, eres muy compatible con Virgo y Acuario. Tu carta es “El Juicio”, tendrás una época llena de transformaciones, estás en tu momento de crecimiento y felicidad. Esta cuaresma significará el progreso en tu vida laboral porque firmas contratos nuevos, pero recuerda tener cuidado con malas energías y chismes porque tu signo, como es el más carismático, es presa de brujerías y mal de ojo. Te recomiendo prender una vela amarilla y cargar un limón verde en tu bolsa para que cortes todas esas envidias. Debes controlar tus celos y enojos, sobre todo con tu pareja.

Sagitario

Te salió la carta de “El Carruaje”, así que no debes detenerte porque se concretarán nuevos trabajos, evita sabotearte tú mismo con pensamientos negativos. Tus números de la suerte son 19 y 85, tu colores rojo y amarillo, y tus mejores días 01, 06, 10, 19, 21, 25 y 30. Estarás un poco cansado por el estrés, te recomiendo prender una vela amarilla y cargar una moneda de plata para que tengas éxito. En el amor, serán días de confusión por no saber si seguir o no con tu pareja, recuerda que tu signo es muy apasionado, analiza tu situación antes de tomar una decisión tan drástica o trata de ir con un consejero para que guíe tus sentimientos. A los que están solteros les vendrá un amor del signo de fuego que será muy compatible y más en lo apasionado. Eres el fuego del Zodiaco y eso te hace el más fuerte y carismático.

Capricornio

Este mes tomarás decisiones fuertes para tu vida, como saber quién te hace feliz como pareja, además crecerás en lo económico para tener mayor estabilidad. Tu carta del tarot es “La Templanza” y dice que conocerás a alguien de Aries o Leo que te ayudará a crecer en lo profesional. Te cambias el look y renuevas tu forma de vestir, recuerda que como te ven, te tratan. Recibes dinero por un golpe de suerte con los números 30 y 48, tus colores son azul y rojo. Tus mejores días del mes serán 01, 05, 07, 16, 20, 21 y 29. No pongas tanta atención en lo que dicen de ti, si hablan es porque te haces notar. Eres el analítico del Zodiaco y eso significa que eres muy cambiante en tu forma de pensar y sentir, eso a veces te causa problemas, así que mejor toma terapia para control de ira o enojos, eso te ayudará mucho.

Acuario

En el horóscopo te salió la carta de “El Emperador”, indica que tomarás decisiones para progresar en tu vida, recuerda que a tu signo lo domina la indecisión. Lo bueno es que este mes vendrá a ti la oportunidad de crecer en lo profesional. Compras una casa, pero trata de no platicarlo mucho para que no tengas problemas de mal de ojo, te recomiendo que este día primero prendas un vela amarilla y te pongas un listón rojo amarrado con tres nudos en el tobillo izquierdo como protección y verás que en estos 31 días reinará el progreso. Tendrás discusiones con tu pareja y serán porque eres muy posesivo o te imaginas situaciones que no son, así que trata de relajarte y disfrutar tu vida amorosa. Tendrás un golpe de suerte con el número 15, tus colores son azul y blanco, y tus mejores días 01, 03, 10, 11, 14, 20, 21 y 30.

Piscis

Tu carta es “As de Oros”, será un mes lleno de éxitos y logros personales, decides reinventarte y aplicarte en cuestiones de dieta y ejercicio. Tu signo es el más vanidoso, solo cuídate del mal de ojo y brujerías de personas que trabajan contigo. Tu profesionalismo y carisma les duele mucho a los demás, te recomiendo ponerte un listón rojo en el tobillo izquierdo amarrado con tres nudos, prender una vela amarilla y cargar una moneda de plata para que estés bien protegido. Los Piscis con pareja hablarán de comprometerse, gracias a que este mes será muy bueno en cuestiones amorosas. A los solteros les vendrán dos amores de Cáncer o Aries. Tus mejores días serán 01, 05, 10, 13, 19, 21 y 30. Tu número de la suerte será el 13, tus color el celeste y verde, trata de no sacar nada a crédito y controla tus gastos.