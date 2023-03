Esta actriz de los Juegos del Hambre revelo que fue agredida sexualmente cuando trabajaba en la cinta

Los Juegos del Hambre fue una de las sagas juveniles más exitosas en los últimos años, dando nacimiento al subgénero ‘post-apocalíptico juvenil’, sobre todo después de tener su lanzamiento al cine, con Jennifer Lawrence al frente de las películas.

Dentro de las mismas, la actriz Jena Malone se destacó en su papel de Johanna Mason, ganándose el corazón de muchos fans pese a la personalidad especial del personaje que interpretó. Ahora, la actriz ha conmovido a los fans con una delicada historia que compartió en sus redes.

Conocida por su trabajo en películas como Quédate a Mi Lado, Donnie Darko, Adopting Audrey, Lorelei, Time Out of Mind, El Demonio Neón, Malone ha tenido una relativamente discreta carrera en Hollywood, siendo, naturalmente, Hunger Games la franquicia que más le dio popularidad.

En su cuenta personal de Instagram, la actriz relató cómo atravesó un duro momento durante la filmación de Sinsajo Parte 2, la última película de la saga. A continuación, esto fue lo que dijo:

“Esta foto fue tomada justo después de terminar la segunda parte de Sinsajo Parte 2 y tuve que despedirme de todos en el set. Estábamos filmando en una hermosa finca en el campo de Francia y le pedí al conductor que me dejara salir a este campo para poder llorar y capturar este momento. Aunque este tiempo en París fue extremadamente difícil para mí, estaba pasando por una mala ruptura y también fui agredida sexualmente por alguien con quien había trabajado, estaba tan llena de gratitud por este proyecto, las personas con las que me hice cercana y este increíble personaje que pude interpretar”, confesó en su publicación.

Jena además continuó: “Una mezcla arremolinada de emociones que recién ahora estoy aprendiendo a clasificar. Desearía que no estuviera relacionado con un evento tan traumático para mí, pero creo que ese es el verdadero desenfreno de la vida. Cómo sostener el caos con la belleza. He trabajado muy duro para sanar y aprender a través de la justicia restaurativa, cómo hacer las paces con la persona que me violó y hacer las paces conmigo misma. Ha sido difícil hablar sobre Los juegos del hambre y Johanna Mason sin sentir la nitidez de este momento, pero estoy lista para superarlo y recuperar la alegría y el logro que sentí. Mucho amor para ustedes, sobrevivientes. El proceso es muy lento y no lineal. Quiero decir que estoy aquí para cualquiera que necesite hablar, desahogarse o abrir espacios no comunicados dentro de sí mismos. Envíame un mensaje privado si necesitas un espacio seguro para que te escuchen”.

Muchas actrices y actores de Hollywood han hablado años después sobre los casos de abuso que vivieron. Además de Jena, otro ejemplo muy sonado es el de Brendan Fraser, quien por un tiempo decidió mantener un perfil bajo en la industria de cine; el actor fue agredido sexualmente por uno de los ex-presidentes de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, organización encargada de entregar los Globos de Oro, por lo que no asiste a las ceremonias ni está al pendiente de sus nominaciones.