Fans de The Last of Us reaccionan a la sorpresiva aparición de un actor del videojuego

Este pasado domingo, el nuevo episodio de The Last of Us trajo un bonito ‘easter egg’ para los fanáticos del famoso videojuego del 2013 que ahora está siendo adaptado por HBO Max. Se trata de un cameo de Troy Baker, quien prestó su rostro y voz en la versión original de Joel Miller, ahora interpretado por Pedro Pascal en el drama de la famosa plataforma de streaming.

En esta versión, Baker interpreta a James, un amigo y miembro del culto de David, con quien Ellie se encuentra durante el invierno de 2033. Inicialmente, desconfiaba de ellos, pero David le propone un trato para intercambiar suministros por una porción de la carne del venado que Ellie había obtenido. Ellie insistió en recibir antibióticos como parte del trato antes de que James partiera para obtener la medicina de su asentamiento, dejando a Ellie sola con David. Ambos encontraron refugio del frío en un granero cercano pero pronto fueron atacados por un grupo de infectados, a quienes, no sin dificultades, lograron vencer.

Según cuenta la historia de este episodio, alertando los spoilers, el James de Baker participó en el secuestro de Ellie. Sin embargo, cualquiera que haya visto The Last of Us, sabe que no se debe jugar con los instintos de supervivencia de Ellie.

En caso de que no lo sepas, Troy Baker es un actor de doblaje estadounidense con una amplia presencia en videojuegos y series animadas, pero su carrera se destaca por su interpretación de Joel Miller en la saga de The Last of Us. Además, también se le reconoce su estrecha colaboración con el equipo Naughty Dog para dar vida a Joel de una manera más profunda y realista. Tal como lo ha declarado el actor en diferentes entrevistas, él estuvo involucrado en la creación de Joel desde el principio, colaborando con lluvia de ideas y trabajando con escritores y diseñadores mano a mano para crear el personaje más cohesivo y realista posible.

Ante la aparición de Baker, muy esperada por los fans del juego, ya que el actor se logró ganar el corazón de todos al traer vida al icónico personaje, los fanáticos no tardaron en tomar las redes para celebrar este guiño al material original. Aquí te mostramos algunos de los tuits:

Por si no lo sabias, Troy Baker, actor que interpreta a Joel Miller en el juego de #TheLastOfUs, en la serie hace a James, el compañero de David. 😲



Sin dudas fue un increíble trabajo. 🤩#TheLastOfUsHBO pic.twitter.com/GjELE5t1UG — Sala Geek (@Sala_Geek) March 6, 2023

Me la pasé medio episodio gritando "No lo hagas, Troy Baker!!!!" https://t.co/MTNmmjGz1j — Joyce Kauffman (@bibijoy3) March 6, 2023

Muy bueno el episodio de hoy de #TheLastOfUs ! Con la participación de Troy Baker el actor de doblaje original de Joel! Me trajo muchos flashbacks a cuando lo jugué! Es el episodio #8 y aun me sigue pareciendo una obra maestra y una de las mejores adaptaciones basadas en un… https://t.co/6Hbr0Tg4YE pic.twitter.com/zEWFcEJum5 — Niku💜 (@Niku_geek17) March 6, 2023